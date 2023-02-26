Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, россияне усиливают свои группировки, чтобы с новыми силами атаковать Угледар.
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К чему готовятся ВСУ
Владислав Селезнев отметил, что продолжается подготовка украинских сил к контрнаступлению, а ориентировочное время его проведения известно, потому что его озвучивал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и другие должностные лица.
Не секрет, что Украина готовит 12 – 13 бригад укомплектованных оружием и техникой от НАТО.
Это хорошая новость, ведь тот мощный бронекулак, который будет действовать достаточно эффективно, должен освободить хотя бы определенную часть территории нашей страны.
– сказал Селезнев.
При этом военный эксперт сомневается, что России удастся в ближайшие 2-3 недели атаковать Сумскую или Харьковскую области.
Сейчас на территории Курской и Брянской областей суммарно находятся российские мобилизованные около 6 тысяч. На территории Белгородской области ударная группировка создана достаточно относительно, она хрупка и состоит из 8 тысяч российских мобиков,
– отметил военный эксперт.
Он также добавил, что такого количества военных для проведения масштабных операций по захвату территорий мало, а украинская разведка пока не фиксировала соответствующих движений на территории враждебной страны.
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Несмотря на это, Россия будет продолжать атаковать восточное направление. Также оккупанты пытаются усилить свои группировки возле Мариуполя и снова атаковать Угледар.
Оккупанты готовятся к содержанию Крыма
Владислав Селезнев рассказал, что оккупанты на полуострове тщетно готовятся к обороне, потому что ВСУ это не остановит. Он отметил, что россияне создают узлы обороны против предполагаемого украинского морского и воздушного десанта на западе Крыма. Но из чего они взяли, что Украина будет применять именно такую тактику – неизвестно.
Он также считает, что создание окопов на побережье Черного моря – это распил бюджетных средств, с которым очень умело справляются российские оккупационные чиновники.
Распил государственных средств продолжается, и, соответственно, при таких условиях, когда российские оккупанты роют окопы в прибрежной полосе на берегу Черного моря, мне совершенно очевидно, что ближе к середине апреля все эти окопы на пляжах будут слизаны водами, ведь сейчас в Крыму штормит,
– сказал Селезнев.
Военный эксперт полностью доверяет словам Кирилла Буданова о сроках деоккупации Крыма и также убежден, что полуостров будет освобожден от россиян до конца лета 2023 года, а оккупантам не помогут ни окопы, ни блиндажи.
Контрнаступление Украины: последние новости
- Благодаря помощи международных партнеров и героизма украинских воинов, ВСУ готовятся к масштабному контрнаступлению на оккупированные россиянами территории. В ГУР отмечают, что весна и лето будут очень сложными, но Украина готова к этому.
- ВСУ хотят истощить потенциал врага и перейти в контрнаступление в течение следующих двух месяцев.
- Кирилл Буданов убежден, что Россия хочет завершить войну сейчас, но часть военных элит убеждает руководство, что еще есть возможность воевать. Некоторые в российских элитах убеждены, что время играет против России, а потому нужно останавливать войну.