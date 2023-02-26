Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, росіяни посилюють свої угруповання, щоб з новими силами атакувати Вугледар.

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До чого готуються ЗСУ

Владислав Селезньов зазначив, що триває підготовка українських сил до контрнаступу, а орієнтовний час його проведення відомий, бо його озвучував очільник ГУР МО Кирило Буданов та інші посадовці.

Не є секретом те, що Україна готує 12 – 13 бригад укомплектованих зброєю та технікою від НАТО.

Це добра новина, адже той потужний бронекулак, який буде діяти досить ефективно, має звільнити бодай певну частину території нашої країни,

– сказав Селезньов.

При цьому військовий експерт сумнівається, що Росії вдасться в найближчі 2 – 3 тижні атакувати Сумську або Харківську області.

Зараз на території Курської та Брянської областей сумарно перебуває російських мобілізованих близько 6 тисяч. На території Білгородської області ударне угруповання створено досить відносно, воно кволе та складається з 8 тисяч російських мобіків,

– відзначив військовий експерт.

Він також додав, що такої кількості військових для проведення масштабних операцій із захоплення територій – замало, а українська розвідка поки не фіксувала відповідних рухів на території ворожої країни.

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Попри це Росія буде продовжувати атакувати східний напрямок. Також окупанти намагаються посилити свої угруповання біля Маріуполя й знову атакувати Вугледар.

Окупанти готуються до втримання Криму

Владислав Селезньов розповів, що окупанти на півострові марно готуються до оборони, бо ЗСУ це не зупинить. Він зазначив, що росіяни створюють вузли оборони проти ймовірного українського морського та повітряного десанту на заході Криму. Але з чого вони взяли, що Україна застосовуватиме саме таку тактику – невідомо.

Він також вважає, що створення окопів на узбережжі Чорного моря – це розпил бюджетних коштів, з яким дуже вправно справляються російські окупаційні чиновники.

Розпил державних коштів триває, й, відповідно, за таких умов, коли російські окупанти риють окопи в прибережній смузі на березі Чорного моря, мені цілком очевидно, що ближче до середин квітня всі ці окопи на пляжах будуть злизані водами, адже зараз у Криму штормить,

– сказав Селезньов.

Військовий експерт цілком довіряє словам Кирила Буданова щодо термінів деокупації Криму й також переконаний, що півострів буде звільнено від росіян до кінця літа 2023, а окупантам не допоможуть ні окопи, ні бліндажі.

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