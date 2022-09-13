В Forbes подсчитали стоимость техники, которую потеряла россия за неделю наступления ВСУ: цифра впечатляет

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области происходит успешно – все эксперты сходятся во мнении, что это переломный момент в войне. По подсчетам журналистов, потери россии с 6 сентября превышают 670 миллионов долларов.

Согласно карте, обнародованной российским минобороны, с 6 сентября оккупанты покинули территории площадью почти 9000 квадратных километров, что составляет более 28% Харьковской области. Генштаб более осторожный в оценках – последняя площадь, о которой сообщалось на момент подсчета издания – до 3 000 квадратных километров.

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Сюда не входят территории, освобожденные 11 – 12 сентября. Которые российские войска оставили, но ВСУ еще не подтвердили взятие. Генштаб предоставляет информацию об освобождении украинских территорий постепенно из соображений безопасности.

Сколько потеряла россия за последнюю неделю

По данным Генерального штаба, за 6 – 11 сентября ВСУ ликвидировали 2 850 захватчиков и уничтожили 590 единиц техники, стоимость которой, по оценке Forbes, превышает 670 миллионов долларов.

Значительную часть техники уничтожили во время контрнаступления в Харьковской области. И какую именно технику оккупанты потеряли в конкретной области журналистам установить трудно, потери противника составляли:

86 танков – 133 миллиона долларов;

158 боевых бронированных машин – 94 миллиона долларов;

106 артиллерийских систем – 85 миллионов долларов;

159 автомобилей – 24 миллиона долларов;

6 самолетов – 113 миллионов долларов;

7 вертолетов – 73 миллиона долларов;

10 единиц спецтехники – 90 миллионов долларов;

6 ПВО – 42 миллиона долларов;

17 РСЗО – 15 миллионов долларов.

В целом самая дорогая потеря противника – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" (57 миллионов долларов), уничтоженный в Запорожской области. В Харьковской области оккупанты потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 миллионов долларов) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 миллионов долларов).

Не вся техника уничтожена – часть перешла в ВСУ

Согласно данным аналитического проекта Oryx, с 6 по 10 сентября ВСУ захватили 129 единиц российской техники. Журналисты оценили ее в размере 104 миллиона долларов, в том числе 9 гаубиц Мста-С и Мста-Б на сумму свыше 43 миллиона долларов.

Освобожденные территории Харьковской области: карта

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