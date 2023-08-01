ВСУ постепенно продвигаются: в Минобороны рассказали, сколько территорий освободили за неделю
Вооруженные Силы Украины продолжают наступать по разным направлениям. За прошедшую неделю на Юге и Востоке удалось освободить 14 квадратных километров.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также объяснила, почему Минобороны подводит итоги через несколько дней, передает 24 Канал.
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Маляр подчеркнула, что информацию об успехе ВСУ обновляют за неделю, потому что ситуация изо дня в день нестабильна, все может измениться, а войска – не всегда закрепляются сразу. Поэтому на следующий день может быть совсем другая ситуация. Для того чтобы быть максимально корректными, в Минобороны набирают информацию за несколько дней – неделю. Тогда Украина может проанализировать всю ситуацию и увидеть более или менее стабильные зоны.
К примеру Маляр приводит успехи продвижения ВСУ в течение прошлой недели. По ее словам, на Бахмутском направлении освободили 2 квадратных километра, а вместе – это уже 37 квадратных километров с начала наступательных действий Сил обороны.
На Юге на прошлой неделе освободили 12 квадратных километров, а за все время наступления – 204 квадратных километра.
Сейчас по всем направлениям – и на Юге, и на Востоке – мы постепенно совершаем продвижение вперед. И это не только Бахмутское направление. Но сначала надо закрепиться, а потом мы сможем об этом всем сказать,
– заявила Маляр.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- В Минобороны подчеркнули, что не стоит оценивать наступление ВСУ только по количеству освобожденных территорий. Анна Маляр заявила, что важное значение имеют и потери, которые украинские военные наносят России.
- Ожесточенные и серьезные бои продолжаются на Востоке. Враг не оставляет попыток наступать на Лиманском, Купянском и Сватовском направлении, но ВСУ мужественно останавливают попытки врага штурмовать украинские позиции.
- В ВСУ отметили, что враг усилил обстрелы позиций военных. Однако наши Герои закрепляются на достигнутых рубежах и из артиллерии бьют по целям противника, проводят контрбатарейную борьбу. Только за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.