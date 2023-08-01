ВСУ постепенно продвигаются: в Минобороны рассказали, сколько территорий освободили за неделю

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать по разным направлениям. За прошедшую неделю на Юге и Востоке удалось освободить 14 квадратных километров.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также объяснила, почему Минобороны подводит итоги через несколько дней, передает 24 Канал.

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Маляр подчеркнула, что информацию об успехе ВСУ обновляют за неделю, потому что ситуация изо дня в день нестабильна, все может измениться, а войска – не всегда закрепляются сразу. Поэтому на следующий день может быть совсем другая ситуация. Для того чтобы быть максимально корректными, в Минобороны набирают информацию за несколько дней – неделю. Тогда Украина может проанализировать всю ситуацию и увидеть более или менее стабильные зоны.

К примеру Маляр приводит успехи продвижения ВСУ в течение прошлой недели. По ее словам, на Бахмутском направлении освободили 2 квадратных километра, а вместе – это уже 37 квадратных километров с начала наступательных действий Сил обороны.

На Юге на прошлой неделе освободили 12 квадратных километров, а за все время наступления – 204 квадратных километра.

Сейчас по всем направлениям – и на Юге, и на Востоке – мы постепенно совершаем продвижение вперед. И это не только Бахмутское направление. Но сначала надо закрепиться, а потом мы сможем об этом всем сказать,

– заявила Маляр.

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