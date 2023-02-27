Есть направления более интересные, чем Мелитопольское: где ВСУ лучше контрнаступать

Есть несколько путей деоккупации украинской территории на Юге и Востоке страны. Речь идет о выборе наиболее оптимального варианта для эффективного перерезания путей снабжения врага личного состава, техники и боеприпасов.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ. По его словам, возможно даже успешное увольнение подступов к Крыму.

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Курс не только на Мелитополь

Роман Свитан объяснил, что одно из самых простых решений – расторжение сухопутного коридора. Это касается Мелитопольского направления, которое является самым коротким.

"Его прогнозируют россияне. Они наполнили сейчас это расстояние в 80 километров очень большим количеством войска, провели определенные оборонные меры, которые в принципе могут быть перерезаны. И с помощью авиации туда можно выйти", – отметил он.

По его мнению, это не единственное направление, которым могут воспользоваться ВСУ. Достаточно выгоден выход из Гуляйполя на Черниговку и Бердянск.

Дело в том, что сам по себе выход – это не решение вопроса, а попадание в большую проблему,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, при выходе на Азовское побережье украинским защитникам придется удерживать фланг, а делать это оптимально можно как раз в Бердянском районе.

К тому же там вдоль раскинулась железная дорога и ровная поверхность, то есть погода не будет сильно влиять на вероятные планы ВСУ.

Роман Свитан рассказал, какие возможные направления перспективны для ВСУ для деоккупации Юга и Востока страны: смотрите видео

Мариуполь

Роман Свитан рассказал, что можно рассматривать еще один вариант передвижения украинских войск для деоккупации украинских территорий.

Пожалуй, лучший из этих двух – это выход из Угледара сразу на Мариуполь и немного западнее на Мангуш,

– отметил он.

По мнению военного эксперта, этот путь довольно тяжел и фактически вклинивается в линию фронта.

Роман Свитан пояснил, что ВСУ в 2014–2015 году имел план выхода из-под Угледара в сторону Еленовки и сразу на Новоазовск за Мариуполь.

"Это тоже очень хороший план выхода. Он тоже будет рассматриваться", – заметил он.

Военный эксперт сосредоточил внимание, что немного восточнее на Тельманово идет дорога на Юг.

Можно прямо из Угледара напрямую линию провести в Новоазовск. Решается много вопросов: Мариуполь отрезается от российского снабжения,

– рассказал он.

Свитан подчеркнул, что это тоже один из оптимальных вариантов.

Отрезание Крыма

Военный эксперт сообщил, что это всего три основных плана отрезания россиян от поставок. Также есть другие, успеваемость которых зависит от сил и средств.

"Есть еще один хороший и очень интересный выход форсирования Днепра в районе Новой Каховки и сразу в Крым. Хорошая дорога и хорошее направление", – отметил он.

По его словам, такой путь откроет возможность осуществить выход в Армянск, далее западнее на Перекопский перешеек. Также таким образом можно получить огневой контроль над еще двумя перешейками – Чонгар и Арабатская стрелка.

Интересный вариант – отрезать Крым. Причем здесь решим очень много вопросов, связанных с проблемой Херсона,

– подчеркнул он.

По его мнению, в случае развертывания таких событий ВСУ будут нуждаться в содержании дополнительных только 70 километров фронта, а не 160 километров, если на Мелитополь.

Также Роман Свитан не исключает возможность глобальных действий ВСУ в случае выхода из-под Сватового или Кременной в направлении Счастья, Луганска и российского Таганрога.

"Тогда отрезается вся российская группировка, которая зашла в Украину. Но для этого нужно где-то втрое больше средств, которые требуются в сторону Азовского побережья в районе Мелитополя", – заметил военный эксперт.

По его словам, у нас есть целый спектр направлений. Впрочем, главный выбор за главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Вероятно, он держит интригу.

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