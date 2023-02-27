Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ. За його словами, можливе навіть успішне звільнення підступів до Криму.
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Курс не лише на Мелітополь
Роман Світан пояснив, що одне із найпростіших рішень – розірвання сухопутного коридору. Це стосується Мелітопольського напрямку, який є найкоротшим.
"Його прогнозують росіяни. Вони наповнили зараз цю відстань у 80 кілометрів дуже великою кількістю війська, провели певні оборонні заходи, які в принципі можуть бути перерізані. І за допомогою авіації туди можна вийти", – зауважив він.
На його думку, це не єдиний напрямок, яким можуть скористатися ЗСУ. Доволі вигідним є вихід із Гуляйполя на Чернігівку і Бердянськ.
Річ у тім, що сам по собі вихід – це не вирішення питання, а потрапляння у велику проблему,
– підкреслив військовий експерт.
За його словами, при виході на Азовське узбережжя українським захисникам доведеться утримувати фланг, а робити це оптимально можна якраз-таки в районі Бердянська.
До того ж там вздовж розкинулася залізнична дорога і рівна поверхня, тобто погода не сильно впливатиме на ймовірні плани ЗСУ.
Роман Світан розказав, які ймовірні напрямки є перспективними для ЗСУ для деокупації Півдня та Сходу країни: дивіться відео
Маріуполь
Роман Світан розказав, що можна розглядати ще один варіант пересування українських військ для деокупації українських територій.
Мабуть, найкращий з цих двох – це вихід із Вугледару одразу на Маріуполь і трішки західніше на Мангуш,
– зазначив він.
На думку військового експерта, цей шлях доволі важкий і фактично вклинюється в лінію фронту.
Роман Світан пояснив, що ЗСУ у 2014–2015 році мали план виходу з-під Вугледару в бік Оленівки і відразу на Новоазовськ за Маріуполь.
"Це також дуже хороший план виходу. Він теж буде розглядатися", – зауважив він.
Військовий експерт зосередив увагу, що трохи на східніше на Тельманове йде дорога на Південь.
Можна просто з Вугледару напряму лінію провести до Новоазовська. Вирішується багато тоді питань: Маріуполь відрізається від російського постачання,
– розповів він.
Світан наголосив, що це теж один із оптимальних варіантів.
Відрізання Криму
Військовий експерт повідомив, що це лише три основні плани відрізання росіян від постачання. Також є інші, успішність реалізації яких залежить від сил та засобів.
"Є ще один хороший і дуже цікавий вихід форсування Дніпра в районі Нової Каховки і одразу захід в Крим. Хороша дорога і хороший напрям", – зазначив він.
За його словами, такий шлях відкриє можливість здійснити вихід в Армянськ, далі західніше на Перекопський перешийок. Також у такий спосіб можна буде отримати вогневий контроль над ще двома перешийками – Чонгар і Арабатська стрілка.
Цікавий варіант відрізати Крим. Причому тут вирішимо дуже багато питань, пов'язаних з проблемою Херсону,
– наголосив він.
На його думку, у разі розгортання таких подій, ЗСУ будуть мати потребу в утриманні додаткових лише 70 кілометрів фронту, а не 160 кілометрів, якщо на Мелітополь.
Також Роман Світан не виключає можливість глобальних дій ЗСУ у разі виходу з-під Сватового чи Кремінної в напрямку на Щастя, Луганськ і російський Таганрог.
"Тоді відрізається все російське угрупування, яке зайшло в Україну. Але для цього потрібно десь втричі більше засобів, які потрібні в бік Азовського узбережжя в районі Мелітополя", – зауважив військовий експерт.
За його словами, ми маємо цілий спектр напрямків. Втім головний вибір за головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ймовірно, він тримає інтригу.
Що чекає на Росію після війни
- Російський опозиціонер Ігор Яковенко переконаний, що запорукою закінчення путінського режиму стане повний розгром окупантів на полі бою. В Росії революції не буде, замість неї може бути так звана смута. Якщо вцілілі військові повернуться з фронту зі зброєю в руках, вони стануть бандформуваннями і всередині Росії будуть ділити владу та територію.
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