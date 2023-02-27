Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ. За його словами, можливе навіть успішне звільнення підступів до Криму.

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Курс не лише на Мелітополь

Роман Світан пояснив, що одне із найпростіших рішень – розірвання сухопутного коридору. Це стосується Мелітопольського напрямку, який є найкоротшим.

"Його прогнозують росіяни. Вони наповнили зараз цю відстань у 80 кілометрів дуже великою кількістю війська, провели певні оборонні заходи, які в принципі можуть бути перерізані. І за допомогою авіації туди можна вийти", – зауважив він.

На його думку, це не єдиний напрямок, яким можуть скористатися ЗСУ. Доволі вигідним є вихід із Гуляйполя на Чернігівку і Бердянськ.

Річ у тім, що сам по собі вихід – це не вирішення питання, а потрапляння у велику проблему,

– підкреслив військовий експерт.

За його словами, при виході на Азовське узбережжя українським захисникам доведеться утримувати фланг, а робити це оптимально можна якраз-таки в районі Бердянська.

До того ж там вздовж розкинулася залізнична дорога і рівна поверхня, тобто погода не сильно впливатиме на ймовірні плани ЗСУ.

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Маріуполь

Роман Світан розказав, що можна розглядати ще один варіант пересування українських військ для деокупації українських територій.

Мабуть, найкращий з цих двох – це вихід із Вугледару одразу на Маріуполь і трішки західніше на Мангуш,

– зазначив він.

На думку військового експерта, цей шлях доволі важкий і фактично вклинюється в лінію фронту.

Роман Світан пояснив, що ЗСУ у 2014–2015 році мали план виходу з-під Вугледару в бік Оленівки і відразу на Новоазовськ за Маріуполь.

"Це також дуже хороший план виходу. Він теж буде розглядатися", – зауважив він.

Військовий експерт зосередив увагу, що трохи на східніше на Тельманове йде дорога на Південь.

Можна просто з Вугледару напряму лінію провести до Новоазовська. Вирішується багато тоді питань: Маріуполь відрізається від російського постачання,

– розповів він.

Світан наголосив, що це теж один із оптимальних варіантів.

Відрізання Криму

Військовий експерт повідомив, що це лише три основні плани відрізання росіян від постачання. Також є інші, успішність реалізації яких залежить від сил та засобів.

"Є ще один хороший і дуже цікавий вихід форсування Дніпра в районі Нової Каховки і одразу захід в Крим. Хороша дорога і хороший напрям", – зазначив він.

За його словами, такий шлях відкриє можливість здійснити вихід в Армянськ, далі західніше на Перекопський перешийок. Також у такий спосіб можна буде отримати вогневий контроль над ще двома перешийками – Чонгар і Арабатська стрілка.

Цікавий варіант відрізати Крим. Причому тут вирішимо дуже багато питань, пов'язаних з проблемою Херсону,

– наголосив він.

На його думку, у разі розгортання таких подій, ЗСУ будуть мати потребу в утриманні додаткових лише 70 кілометрів фронту, а не 160 кілометрів, якщо на Мелітополь.

Також Роман Світан не виключає можливість глобальних дій ЗСУ у разі виходу з-під Сватового чи Кремінної в напрямку на Щастя, Луганськ і російський Таганрог.

"Тоді відрізається все російське угрупування, яке зайшло в Україну. Але для цього потрібно десь втричі більше засобів, які потрібні в бік Азовського узбережжя в районі Мелітополя", – зауважив військовий експерт.

За його словами, ми маємо цілий спектр напрямків. Втім головний вибір за головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ймовірно, він тримає інтригу.

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