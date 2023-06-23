Все – впереди, – Сырский ответил на интересующий всех вопрос о контрнаступлении

Александр Сырский заявил, что сейчас ВСУ ищут слабые действия в обороне российских захватчиков. Теперь миру необходимо запастись терпением.

Сырский – командующий Сухопутными войсками ВСУ – заметил, что каждый хочет достичь всего и сразу. В то же время следует приготовиться к тому, что контрнаступление займет некоторое время.

Обратите внимание Ответ на ракетный террор не заставил себя ждать.

По словам командующего, с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств, а также немало инженерных препятствий.

Хочу сказать, что наши основные силы еще не вступили в боевые действия, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди,

– подчеркнул Сырский.

Как контрнаступление оценивают в Минобороны

Анна Маляр – заместитель министра обороны – также заявила, что главный удар ВСУ – еще впереди. Герои ВСУ закрепляются на позициях и уверенно продвигаются. Российские оккупанты паникуют и перетягивают все свои силы из других направлений на Юг и на Восток. В то же время враг несет колоссальные потери. Особенно на Купянском и Лиманском направлениях. Там оккупанты теряют столько сил, как во время самых ожесточенных боев на Бахмутском направлении.