С начала контрнаступления ВСУ уже освободили более 600 городов и сел

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины проходит плодотворно. Об этом свидетельствует тот факт, что с его начала украинские защитники освободили уже более 600 населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. В ОП также рассказали, что сейчас происходит на деоккупированных территориях.

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На освобожденных территориях восстанавливается привычная жизнь

Кирилл Тимошенко отметил, что всего украинским войскам удалось освободить более 600 городов и сел. Речь идет о населенных пунктах Харьковщины – 551 и Херсонщины – 88.

Кирилл Тимошенко о ситуации на освобожденных территориях: смотрите видео

Заместитель руководителя ОП утверждает, что сейчас в деоккупированных районах этих областей продолжаются восстановительные работы. Ремонтируют в первую очередь критическую инфраструктуру городов и сел, вышедших из-под вражеской оккупации.

Жители этих регионов призывают экономить и контролировать потребление электроэнергии. Кроме того, напомним, что власти Украины просят всех граждан относиться сознательно к использованию электроприборов и света.

Просьба максимально экономить электроэнергию и снизить ее потребление. Такая сплоченность позволит избежать временных отключений,

– подчеркнул Кирилл Тимошенко.



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Почему нет новостей о контрнаступлении в Луганской области

Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, почему контрнаступление ВСУ в Луганской области замедлилось. По его словам, наши военные сейчас сосредоточились на том, чтобы найти "слабые места" в обороне захватчиков.

Идти "стенка на стенку" – это глупо, считает эксперт. Тактика, которую, вероятно, используют украинские защитники в Луганской области, значительно умнее.

Украинские военные, скорее всего, сейчас накапливают силы для того, чтобы впоследствии нанести мощный удар противнику. Ступак отмечает, что такой сценарий похож на тот, который был на Харьковском направлении.

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