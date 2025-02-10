ВСУ начали контратаки, чтобы замедлить наступление России, – Le Figaro

В последнее время Силы обороны возобновили ограниченные контратаки в нескольких участках фронта. ВСУ пытаются вернуть инициативу в Курской области, а также в районе Торецка и Покровска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

Смотрите также Russia on fire и дроновые санкции для нефти․ Как Украина устроила "жаркий" январь россиянам

Что известно о контратаках ВСУ на фронте

Так, темпы продвижений россиян на фронте в последнее время снизились. В январе врагу удалось захватить 331 километр квадратный против 416 километров квадратных в декабре, или 714 – в ноябре. Как отмечает издание "твердая защита" Украины все еще держится.

В последние недели украинские силы даже начали локализованные контратаки по всей линии фронта,

– уточняют аналитики.

По Курской области, что ВСУ удалось продвинуться на 10 километров квадратных к югу от Суджи, взяв под контроль два или три села – Колмакова, Черкасскую Конопельку и, возможно, Фанасеевку. Это облегчает обстановку украинцев на этом участке фронта, где россияне опасно угрожали флангам, подойдя к Судже.

Отмечается, что перед маловероятным прекращением войны в ближайшие месяцы Украина "пытается максимально усилить свои позиции",

Цель состоит в том, чтобы выиграть время, ставя перед россиянами тактические дилеммы, чтобы они отделили свои усилия и не могли выполнять свои атаки в том темпе, который им подходит,

– говорит военный источник издания.

Так, за последние десять дней Силы обороны также возобновили контратаки и к северу от Торецка – все чтобы помешать россиянам сообщить об оккупации шахтерского города. Военные и DeepState опровергают поспешные заявления минобороны России.

Кроме этого в течение десяти дней "замерло" наступление россиян на Покровск. Украинцы совершили несколько контратак, восстановив опорные пункты в трех селах Успеновка, Котлиное и Песчаное. В этом последнем они даже повторно заняли, по крайней мере временно, угольную шахту №3, захваченную россиянами в середине декабря.