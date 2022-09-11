За вас правда: ВСУ в Балаклее содрали вражеский триколор, под которым нашли пророческие слова Шевченко

После деоккупации Балаклеи в городе начали сдирать пропаганду россиян с билбордов. На одном из них под триколором оказалось стихотворение Тараса Шевченко.

Этот невероятный момент сняли наши защитники, сдиравшие плакат оккупантов. Впоследствии видео было распространено и на странице Воздушных сил ВСУ.

Важно В Балаклее официально подняли государственный флаг Украины

Оккупанты пытались содрать Кобзаря

Военные после освобождения города начали избавляться от жалкой пропаганды россии. Одно из изображений на билборде было плохо наклеено, поэтому полотно сорвалось сразу.

Под ним как раз было стихотворение Кобзаря. После оккупации города россияне пытались повредить изображение, однако смогли лишь изувечить бумагу на портрете Шевченко, а вот стихотворение осталось целым. Там был отрывок из произведения "Кавказ":

"Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава,

І воля святая!"

Стихотворение Шевченко под пропагандой россиян: смотрите видео

До слез и мурашек на коже,

– описали это видео в сети.

Главное об освобождении Балаклеи

Украинская армия вошла в город 8 сентября. Бои там превратили в настоящий разгром оккупантов, который впоследствии назвали "местью за Иловайск".

В частности, показательным было и взятие в окружение российских служащих "собр". Речь идет о самарском и башкирском отрядах полиции.

Когда украинские воины подняли флаг Украины над городом, это подтвердил президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил воинов за героическую борьбу.

Накануне – в Минобороны показали новые кадры из освобожденной Балаклеи: смотрите видео