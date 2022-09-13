Россияне не могут укрепить новую линию фронта после освобождения Украиной востока Харьковщины, – ISW
Источник:Институт изучения войны
Российские силы скорее всего не могут укрепить новую линию фронта после завоевания Украиной восточной части Харьковской области. Оккупанты активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.
При этом оккупанты и коллаборанты пытаются убежать подальше от новой линии фронта в так называемую "лнр".
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Что сейчас происходит на фронте: данные ISW
Российские источники утверждают, что фронт преимущественно стабилизировался на реке Оскол, протекающей к западу от границы Харьковско-Луганской области. Пропагандистские блоггеры сообщают, что украинские и российские силы ведут боевые действия вокруг Лимана, но Лиман остается под контролем российских сил.
Также сообщалось, что украинские войска пытаются форсировать реку Северский Донец в районе Закотное (примерно в 15 километрах юго-восточнее Лимана), чтобы вернуть Ямполь.
Российские войска, скорее всего, сосредоточены на линии Лиман-Ямполь как следующая потенциальная цель для украинских наступлений.
Российские силы не могут укрепить новую линию фронта после завоевания Украиной восточной части Харьковской области и активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления. Украинские источники утверждают, что все российские силы покинули Сватово Луганской области (приблизительно в 45 километрах восточнее нынешних украинских позиций вдоль реки Оскил), и что в Сватово остались только террористы так называемой "лнр" и, возможно, местные жители.
Карта боевых действий:
Оккупанты и коллаборанты пытаются сбежать
- На кадрах из соцсетей виден ряд автомобилей, растянувшихся на километры возле Счастья и Станицы Луганской, которые находятся как вдоль границы территории так называемой "лнр", контролируемой россией.
- Российские силы и пророссийские коллаборационисты испытывают психологическое давление на фоне контрнаступления ВСУ и стремятся покинуть населенные пункты вблизи новой линии фронта, которые они считают уязвимыми для украинского наступления.
- Некоторые подразделения уже передислоцируются из Харьковской области на юго-запад Донецкой области, что указывает на то, что российское командование не уделяет первостепенное внимание укреплению уязвимых позиций к востоку от реки Оскол.