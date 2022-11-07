Готовятся к "жестам доброй воли": военные рассказали о маневрах россиян на Юге

7 ноября 2022 , 10:56
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В Херсоне оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и занимают помещения мирных граждан. Таким образом захватчики пытаются укрепить позиции для ведения уличных боев.

Как отметил в прямом эфире телемарафона военный историк Андрей Харук, у российских наемников возникают проблемы с поставкой грузов и подкреплений на правый берег Херсона. И эти проблемы будут усугубляться, ведь украинские военные дают достойный отпор оккупантам, пишет 24 канал.

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Оккупанты пытаются убежать

Россияне исчерпывают свои ресурсы и недавно мобилизованные мужчины, отправленные на передовую, совсем не подготовлены к войне. Несмотря на это, в Херсоне растет угроза уличных боев. Для этого россияне переодеваются в гражданскую одежду и закрепляются в домах украинцев.

В то же время, российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему якобы уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.

По словам Харука, только мобилизованные оккупанты не выдерживают условий войны и любыми методами планируют побег.

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Автор: Анна Романюк