ВСУ продолжают контрнаступательные действия возле Лимана, – ISW

Вооруженные силы Украины продолжают наступать в направлении Лимана Донецкой области. Защитники пытались прорвать оборону врага вокруг села Ямполь.

Воины пытаются прорвать оборону врага в Лимане

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Предварительно сообщали, что бойцы ВСУ расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от Северского Донца, что должно было открыть путь на Лиман.

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Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане,

– отметили аналитики.

В ISW также указывают, что продолжаются активные бои в Дробышеве на северо-западе от Лимана.

Вот, как выглядит линия фронта возле Лимана на карте

Защитники держат оборону вдоль Оскола

Кроме того, ВСУ отбили попытку оккупантов атаковать вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.

Этот отчет свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки Оскол,

– отметили в Институте изучения войны.

Обратите внимание! Советник главы ОП Алексей Арестович объяснял, когда ВСУ пройдут Лиман, дальше будут двигаться в Сватово. Тогда есть вариант, что разрушится вся оборона Луганской области на севере, а ВСУ смогут взять так называемую "ЛНР".

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