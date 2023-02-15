Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Украина титанически защищает Бахмут, это необходимо для стратегии ВСУ и повлияет на весеннее контрнаступление.

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Термин "контрнаступление весной" условный

Мусиенко рассказал, что термин "контрнаступление весной" условно. Его можно трактовать по-разному. В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что это может быть ближе к лету, в мае, возможно, в апреле, возможно, к Пасхе.

Я не думаю, что кто-то сейчас на "Рамштайне" объявлял точные возможные даты украинского контрнаступления и тому подобное. Все же военные планы есть. Я думаю, что оно будет тогда, когда Украина сможет аккумулировать необходимое количество техники, обученных людей, оружия,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что сейчас Европа увеличивает количество украинских военных, которых готова учить, от 16 тысяч до 30 тысяч. Было бы хорошо, если бы они сразу учились на той технике, которую нам передадут. Также они должны проходить согласование, и министр обороны Алексей Резников рассчитывает, что это будут полноценные боеспособные подразделения.

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Условия для контрнаступления

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, контрнаступление не может быть привязано к датам. Оно будет зависеть от ситуации на поле боя, а еще от оружия ВСУ. Наши наступательные действия на Херсон, Харьковщине были четко спланированы и скоординированы западными партнерами, а ключевое в этом вопросе – оружие.

"Мы все можем обратиться к тому же интервью Залужного, вспомнить его. Я думаю, что он четкий месседж отправил. Сигнал о том, что мы готовы к контрнаступлению, но нам для этого нужны силы и средства. Я думаю, что пока мы не приблизимся к цифре хотя бы 60% тех потребностей, каких-то масштабных действий может не происходить», – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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