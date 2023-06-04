Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Михаил Притула. По его словам, нужно несколько по-другому воспринимать контрнаступление ВСУ. Некоторые элементы контрнаступления уже идут.

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Российские власти слабеют

Как отметил Притула, процесс освобождения украинских территорий продолжается. Параллельно происходит процесс распада России.

Я бы сказал, что уже идет наступление. Но оно не такое, каким его ждут. Также есть уже начавшийся процесс распада России. Может, кто-то ожидал, что будет штыковая атака. Нет, это несколько иной путь. Наступление идет в том, что российские власти слабеют. "Рублевка" перестала нормально спать. Это уже элементы большого освобождения территорий,

– рассказал Притула.

Сейчас никаких масштабных и батальных сцен не будет. Продолжаются спецоперации, будут определенные продвижения. Но никто торопиться не будет. Время сейчас работает на Украину, а Россия постепенно ослабевает.

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Конечно, пока не время говорить о том, что Россия вот-вот распадется. Но там уже происходят разные интересные процессы, подрывающие авторитет к режиму Владимира Путина. По его имиджу также ударили майские события в Киеве, где удалось сбить баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал".

Эти все процессы в комплексе демонстрируют, что российские власти ослабеваюи не имеют такой реальной силы, как это многие считали. Со временем какой-нибудь из таких "ударов" может стать критическим. А контрнаступление ВСУ способно полностью нокаутировать Путина.

Кто говорил, что контрнаступление должно быть весной? Может, это чьи-то хотелки были. Сначала идет ослабление русской армии и власти. А потом, если не будет жеста доброй воли, украинская армия пойдет в наступление. Торопиться никто не будет,

– считает Притула.

Контрнаступление ВСУ: коротко