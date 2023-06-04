Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Михайло Притула. За його словами, потрібно дещо по-іншому сприймати контрнаступ ЗСУ. Певні елементи контрнаступу вже відбуваються.

До теми Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

Російська влада слабшає

Як наголосив Притула, процес звільнення українських територій триває. Паралельно відбувається процес розпаду Росії.

Я б сказав, що вже триває наступ. Але він не такий, як його очікують. Також є процес розпаду Росії, який вже почався. Може, хтось очікував, що буде штикова атака. Ні, це трохи інший шлях. Наступ йде в тому, що російська влада слабшає. "Рубльовка" перестала нормально спати. Це вже елементи великого звільнення територій,

– розповів Притула.

Зараз ніяких масштабних та "батальних" сцен не буде. Тривають спецоперації, підуть певні просування. Але ніхто поспішати не буде. Час зараз працює на Україну, а Росія поступово слабшає.

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Звісно, поки не час говорити про те, що Росія от-от розпадеться. Але там вже відбуваються різні цікаві процеси, які підривають авторитет до режиму Владіміра Путіна. По його іміджу так само вдарили травневі події в Києві, де вдалося збити балістичні ракети "Іскандер" та "Кинджал".

Ці всі процеси в комплексі демонструють, що російська влада слабшає і не має такої реальної сили, як це багато хто вважав. З часом якийсь з таких "ударів" може стати критичним. А контрнаступ ЗСУ здатен повністю нокаутувати Путіна.

Хто казав, що контрнаступ має бути навесні? Може, це чиїсь хотілки були. Спершу йде послаблення російської армії та влади. А потім, якщо не буде жесту доброї волі, тоді українська армія піде в наступ. Поспішати ніхто не буде,

– вважає Притула.

Контрнаступ ЗСУ: коротко