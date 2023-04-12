Сроки и направления контрнаступления ВСУ остаются для российских захватчиков неприятным и неожиданным сюрпризом. Об этом 24 Каналу рассказал украинский доброволец, бывший командир израильского спецназа Денис Десятник.

Смотрите также Поражение близится: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минуют пляжи

К контрнаступлению готово почти все

Во время визита в Вашингтон премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может произойти летом. В то же время глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украина уже готова к проведению контрнаступательной операции.

Действительно, почти все уже готово. Однако некоторые военнослужащие еще доучаются, Украина еще дополучает военную технику, а погодные условия сейчас не очень – дождливо, холодно,

– отметил Денис Десятник.

По его мнению, как только погодные условия улучшатся и будут благоприятными – контрнаступление начнут. Но для российских оккупантов его время и направления останутся большим "сюрпризом". Россияне уже начинают этого опасаться.

"Надеюсь, уже скоро, к концу лета Украина полностью одержит победу над российским террором", – подчеркнул украинский доброволец.

Воин ВСУ о предстоящем контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Наказания не избежать

Один из депутатов госдумы Михаил Делягин заявил, что целью украинской армии во время контрнаступления будет не линия фронта. Вместо этого следует ожидать прилетов по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам России.

Так происходит потому, что украинская разведка и украинцы будут наказывать оккупантов не только на территории Украины. Они (русские – 24 Канал) будут нести наказание и на территории России. Им не удастся скрыться,

– заявил доброволец.

Денис Десятник подчеркнул, что разведка Украины найдет российских захватчиков везде, где бы они ни были. Они понесут ответственность за все преступления и зверства, совершаемые в Украине.

Контрнаступление ВСУ: последние новости