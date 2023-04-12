Терміни та напрямки контрнаступу залишаються для російських загарбників неприємним та неочікуваним сюрпризом. Про це 24 Каналу розповів український доброволець, колишній командир ізраїльського спецназу Денис Десятник.

Дивіться також Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони і навіщо мінують пляжі

До контрнаступу готово майже все

Під час візиту до Вашингтону прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може відбутися влітку. Водночас голова Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна уже готова до проведення контрнаступальної операції.

Справді майже все уже готово. Проте деякі військовослужбовці ще донавчаються, Україна ще доотримує військову техніку, а погодні умови зараз не дуже – дощовито, холодно,

– зазначив Денис Десятник.

На його думку, щойно погодні умови покращаться і будуть сприятливими – контрнаступ розпочнуть. Але для російських окупантів його час та напрямки залишаться великим "сюрпризом". Росіяни уже починають цього остерігатися.

"Сподіваюсь, вже скоро, до кінця літа, Україна повністю здобуде перемогу над російським терором", – наголосив український доброволець.

Воїн ЗСУ про майбутній контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Покарання не уникнути

Один із депутатів держдуми Міхаїл Дєлягін заявив, що ціллю української армії під час контрнаступу буде не лінія фронту. Натомість варто чекати прильотів по Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії.

Так відбувається тому, що українська розвідка та українці каратимуть окупантів не лише на території України. Вони (росіяни – 24 Канал) нестимуть покарання і на території Росії. Їм не вдасться сховатися,

– заявив доброволець.

Денис Десятник підкреслив, що розвідка України знайде російських загарбників усюди, де б вони не були. Вони понесуть відповідальність за всі злочини й звірства, які чинили в Україні.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини