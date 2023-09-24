Будем часто слышать эти 3 населенных пункта: как происходит прорыв обороны россиян на Юге
Силы обороны продолжают контрнаступление на Юге Украины. Так, в субботу, 23 сентября, украинские воины прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области.
Пока защитники продолжают расширять плацдарм в районе треугольника: Новопрокоповка, Вербовое, Очеретоватое. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное пространство" Александр Коваленко, отметив, что это три населенных пункта, которые еще долго будут на слуху.
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Происходит процесс расширения плацдарма
Коваленко отметил, что россияне пытаются противодействовать украинским защитникам именно в этом треугольнике. Оккупанты пробуют заблокировать продвижение ВСУ большим количеством сил и средств, которые там сконцентрировали. Враг передислоцировал из Луганской области подразделения десантно-штурмовых дивизий 7 и 76 бригад в эти три населенных пункта Запорожской области.
Продвижение украинских воинов к западу и юго-западу от Вербового обусловлено "обескровлением" основных сил 234 и 237 десантно-штурмовых полков оккупантов. Вероятно, будут происходить прорывы и на других направлениях.
Сейчас идет процесс расширения плацдарма в этом треугольнике. Завершение этого процесса – это выход на Токмак. Безусловно, это будет уже выход на границу между второй и третьей линиями обороны. И тогда можно будет говорить, что фактически вторая линия обороны врага прорвана. Но нужно иметь терпение,
– сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное пространство".
Что будет означать прорыв второй линии обороны вблизи Токмака
По словам Коваленко, когда ВСУ подойдут к Токмаку, а оккупанты, вероятно, останутся оборонять город – это может стать серьезным препятствием для наших воинов. Однако украинские военные могут обойти Токмак и взять его, как минимум, в оперативное окружение.
Коваленко предположил, что означает прорыв обороны россиян в Вербовом: смотреть видео
Это позволит ВСУ выйти на юг Токмака. Однако обойти Токмак непросто – это займет некоторое время и это не лучший вариант. Однако такое развитие событий возможно только при условии, если оккупанты до последнего будут держать оборону города.
Все, что южнее Токмака по трассе 04-01 – это уже третья линия обороны. Она как раз отличается тем, что там гораздо меньше окопов, траншей и фортификационных сооружений. Вообще, это тыловая линия, где прежде всего происходит логистика, обеспечение и управление войсками,
– подчеркнул Александр Коваленко.
Когда воины прорвут вторую линию обороны врага, то по третьей линии ускорения продвижения сил обороны Украины будет происходить совсем иначе.
Наступление воинов в Запорожской области: что известно
- Недавно стало известно об успехах ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Генерал Александр Тарнавский объяснил, что именно здесь произойдет самый большой военный прорыв Украины. Активизация наступательных действий наступит тогда, когда нашим военным удастся освободить Токмак.
- Ранее в разведке Британии заявляли, что россиян очень беспокоит активность украинских сил в Запорожье. Они боятся потерять Токмак, поэтому усиливают вокруг него оборону, опрокидывая на это направление элитные группировки.
- Предпосылкой к освобождению Токмака стала деоккупация Работино. Пока над городом нависла реальная "угроза" окружения. Освобождение Работино позволило расширить фронт с семи до двадцати километров. Продвижение на Токмак широким фронтом исключит возможность использования россиянами полноценного использования своего ресурса.