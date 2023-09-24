Будем часто слышать эти 3 населенных пункта: как происходит прорыв обороны россиян на Юге

Силы обороны продолжают контрнаступление на Юге Украины. Так, в субботу, 23 сентября, украинские воины прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области.

Пока защитники продолжают расширять плацдарм в районе треугольника: Новопрокоповка, Вербовое, Очеретоватое. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное пространство" Александр Коваленко, отметив, что это три населенных пункта, которые еще долго будут на слуху.

Смотрите также Постоянные контратаки россиян и рой FPV-дронов: аэроразведчик рассказал о тяжелых боях за Клещеевку

Происходит процесс расширения плацдарма

Коваленко отметил, что россияне пытаются противодействовать украинским защитникам именно в этом треугольнике. Оккупанты пробуют заблокировать продвижение ВСУ большим количеством сил и средств, которые там сконцентрировали. Враг передислоцировал из Луганской области подразделения десантно-штурмовых дивизий 7 и 76 бригад в эти три населенных пункта Запорожской области.

Продвижение украинских воинов к западу и юго-западу от Вербового обусловлено "обескровлением" основных сил 234 и 237 десантно-штурмовых полков оккупантов. Вероятно, будут происходить прорывы и на других направлениях.

Сейчас идет процесс расширения плацдарма в этом треугольнике. Завершение этого процесса – это выход на Токмак. Безусловно, это будет уже выход на границу между второй и третьей линиями обороны. И тогда можно будет говорить, что фактически вторая линия обороны врага прорвана. Но нужно иметь терпение,

– сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное пространство".

Что будет означать прорыв второй линии обороны вблизи Токмака

По словам Коваленко, когда ВСУ подойдут к Токмаку, а оккупанты, вероятно, останутся оборонять город – это может стать серьезным препятствием для наших воинов. Однако украинские военные могут обойти Токмак и взять его, как минимум, в оперативное окружение.

Коваленко предположил, что означает прорыв обороны россиян в Вербовом: смотреть видео

Это позволит ВСУ выйти на юг Токмака. Однако обойти Токмак непросто – это займет некоторое время и это не лучший вариант. Однако такое развитие событий возможно только при условии, если оккупанты до последнего будут держать оборону города.

Все, что южнее Токмака по трассе 04-01 – это уже третья линия обороны. Она как раз отличается тем, что там гораздо меньше окопов, траншей и фортификационных сооружений. Вообще, это тыловая линия, где прежде всего происходит логистика, обеспечение и управление войсками,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Когда воины прорвут вторую линию обороны врага, то по третьей линии ускорения продвижения сил обороны Украины будет происходить совсем иначе.

Наступление воинов в Запорожской области: что известно