Лиман, Сватово и почему “не контрнаступаем” на Луганщине

В последние дни, после феноменального контрнаступления ВСУ в Харьковской области, у многих возникло какое-то недопонимание ситуации.

Кто построил опоры успеха контрнаступления

Вроде бы как есть возможность продолжать продвижение, заходить в Луганскую область и продвигаться вглубь, а почему-то многим кажется, что... ничего не происходит.

Советуем ВСУ получили шанс отомстить россиянам за Иловайск

В широком смысле слова – затишье, за исключением нескольких локаций, таких как, например, Лиман. Но, пока вопросов к ситуации с Лиманом практически уже нет, возникают другие, более глобальные вопросы, особенно по поводу такого интересного городка, как Сватово.

Впрочем, чтобы понять происходящее и не беспокоиться о деструктивных вопросах, следует понять несколько очень важных вещей.

Наблюдать за стремительным контрнаступлением и освобождением территорий сотнями квадратных километров гораздо интереснее и интереснее, чем наблюдать за тяжелой подготовкой к этому процессу. А подготовка к тому, что мы видели в Харьковской области, велась в течение нескольких месяцев, и только когда были созданы оптимальные условия, – процесс пошел.

Именно сейчас мы можем наблюдать аналогичный процесс подготовки по Луганской области, но благодаря стимулу харьковского контрнаступления и сжатию возможностей российских оккупационных войск этот этап будет пройден гораздо быстрее, чем на Харьковщине.

Актуальное Путин использовал последний способ склонить мир к капитуляции

ВСУ умеют ускорять время

Не забывайте, что в Луганскую область из Харьковской области сбежала достаточно серьезная группировка российских оккупационных войск, в некотором смысле увеличив свое присутствие здесь. А важной задачей подготовки активных действий является максимальная минимизация ресурса врага для сопротивления. И над этим ВСУ тщательно и каждый день работают.

В свою очередь происходящее в районе Лимана говорит о том, что подготовительный этап является больше промежуточной фазой между контрнаступлениями.

Это понимают и в российском командовании, равно как и то, что Лиман станет лишь препятствием, тормозящим продвижение ВСУ к Сватово, перерезая важную логистическую артерию в ее подбрюшье.

Может заинтересовать Тихая оккупация: чем российские уклонисты грозят принимающим их странам

Но, что самое смешное, концентрируя усилия по торможению в районе Лимана ВСУ путем стайки леммингов, отданных как сакральная жертва, они насыщают Сватово второсортным ресурсом из подразделений БТГр, которые давно уже просятся на вывод для восстановления боеспособности. Почему не выводят? Нечем восстанавливать? Не успевают восстанавливать?

В итоге мы с вами в районе Лимана видим то, что видели недавно в районе Изюма, только в ускоренном режиме, а Сватово уж больно напоминает Купянск. Так и будет. Процесс продолжается – скоро все будет!

Интересное – как разворачиваются события вокруг Лимана: смотрите видео