ВСУ почти завершили оцепление российской группировки в Лимане и перерезали поставки, – ISW

ВСУ, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана. Они прорвали вражескую оборону в районе Ставок, в 10 км к северу от Лимана.

Также наши военные перерезали дорогу Торское – Дробышево, которая является последним путем снабжения и выезда России. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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Какая ситуация в районе Лимана

Российские пропагандисты уже назвали "чрезвычайно сложной" ситуацию для подразделений России в районе Лимана. Также один из росблогеров заявил, что украинские войска атакуют Лиман по трем направлениям и перерезали российский доступ к критической дороге Сватово – Лиман, которая является основной наземной линией связи.

Пропагандисты отметили, что без немедленного подкрепления русских войск украинские войска смогут взять Лиман.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что семь танковых подразделений, сформированных новомобилизованными и малоквалифицированными лицами, опрокинулись в район Лимана без должной огневой подготовки по танковому оружию и попали в ДТП.

Очень маловероятно, что любое развертывание дополнительных, только мобилизованных сил в Лиман предоставит существующей российской группировке значительные оборонные возможности и не даст украинским войскам разрушить "Лиманский карман"

– говорят аналитики.

Напомним, ранее эксперт Олег Жданов заявлял, что предстоящее увольнение Лимана позволит украинским военным продвигаться по двум направлениям – либо на Сватово, либо Северодонецк.

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