Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко. По его словам, репрессии все же не слишком пугают оккупантов, потому что многие уже начинают понимать.

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В армии россии уже запугивают репрессиями

Мусиенко отметил, что среди российских военных на Юге применяется тактика репрессий. К тому же известно о том, что они добивали своих же тяжелораненых солдат.

Кроме того, заметно, что сейчас идет достаточно серьезное давление, угрожают уголовной ответственностью, расправами, заключением на 20 лет за предательство родины,

– сказал руководитель Центра военно-политических исследований.

Он подчеркнул, что все эти инструменты уже максимально используются россией. Однако это не дает такого эффекта, чтобы большое количество российских военных проявило готовность бежать на амбразуру и сознательную смерть.

Есть определенное количество отходящих подразделений, фактически давая возможность, в частности, проламывать линию фронта и проходить дальше украинским силам,

– заявил Мусиенко.

Поэтому, констатировал он, можно делать вывод, что репрессии не слишком пугают отходящих и бегущих оккупантов. Ибо многие уже начинают понимать.

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На какую живую силу рассчитывают оккупанты

Мусиенко заявил, что из живой силы, на которую могут рассчитывать россияне, сейчас сформирован третий армейский корпус. Однако относительно его боеспособности есть разные вопросы.

Потому что они должны были сформировать 20 тысяч, по крайней мере, об этом была информация из разных источников. Затем сменилось на 15 тысяч. Сейчас говорят в реальности 11 – 12 тысяч, возможно, несколько больше,

– заметил руководитель Центра военно-политических исследований.

По его словам, этот третий армейский корпус перебрасывают в Ростовскую область, а оттуда как по 2 – 3 батальонно-тактических группы пытаются перебрасывать на Восток.

Кроме того, добавил Мусиенко, россияне пытаются формировать отряды в республиках. Однако желающих сотнями тысяч там не наблюдается. Поэтому пока оккупанты могут рассчитывать только на то, чтобы отступать и защищаться с других позиций или убегать.

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Контрнаступление ВСУ: последние новости

Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта. Как отметили в Генштабе, за несколько последних дней защитникам нашего государства в Харьковской области удалось отбросить врага на 50 километров.

8 сентября ВСУ освободили Балаклею Харьковской области. Над городом снова взвился украинский флаг.

Также Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохова Яра в Харьковской области, о чем ранее сообщалось в соцсетях.

Российские войска убегая с Харьковщины не успевают прихватить с собой ничего. Так что оставляют технику и огромные склады боекомплектов ближним – украинским защитникам.

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