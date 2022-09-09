Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, репресії все ж не надто лякають окупантів, бо багато хто вже починає розуміти.

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В армії росії уже залякують репресіями

Мусієнко зазначив, що серед російських військових на Півдні застосовується тактика репресій. До того ж відомо про те, що вони добивали своїх же важкопоранених солдатів.

Крім того, помітно, що зараз іде досить серйозний тиск, погрожують кримінальною відповідальністю, розправами, ув'язненням на 20 років за зраду батьківщини,

– сказав керівник Центру військово-політичних досліджень.

Він наголосив, що всі ці інструменти вже максимально застосовуються росією. Однак це не дає такого ефекту, щоб велика кількість російських військових виявила готовність бігти на амбразуру й на свідому смерть.

Є певна кількість підрозділів, які відходять, фактично даючи можливість, зокрема, проломлювати лінію фронту і проходити далі українським силам,

– заявив Мусієнко.

Тому, констатував він, можна робити висновок, що репресії не надто лякають тих окупантів, які відходять й утікають. Бо багато хто вже починає розуміти.

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На яку живу силу розраховують окупанти

Мусієнко заявив, що із живої сили, на яку можуть розраховувати росіяни, нині є сформований третій армійський корпус. Однак щодо його боєздатності є різні питання.

Тому що вони мали сформувати 20 тисяч, принаймні про це була інформація з різних джерел. Потім змінилося на 15 тисяч. Зараз кажуть у реальності є 11 – 12 тисяч, можливо, дещо більше,

– зауважив керівник Центру військово-політичних досліджень.

За його словами, цей третій армійський корпус перекидають у Ростовську область, а звідти ніби як по 2 – 3 батальйонно-тактичних групи намагаються перекидати на Схід.

Крім того, додав Мусієнко, росіяни намагаються формувати загони у республіках. Однак охочих сотнями тисяч там не спостерігається. Тому поки що окупанти можуть розраховувати тільки на те, аби відступати і боронитися з інших позицій чи втікати.

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