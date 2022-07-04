Генштаб показал, как HIMARS "демилитаризуют" россиян на Запорожском направлении

Помощь наших партнеров уже активно помогает ВСУ бороться с российскими захватчиками. Особенно эффективно себя проявляет РСЗО HIMARS, на которую Украина возлагает большие надежды.

Россиянам уже недолго осталось радоваться своему безумному огневому превосходству. Совсем скоро благодаря поддержке цивилизованного мира силы сравняются, и тогда оккупанты сильно пожалеют о каждом преступлении, которое они совершили против Украины и украинцев.

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HIMARS уже активно уничтожают оккупантов

Реактивные системы залпового огня HIMARS – это очень важная помощь ВСУ от наших партнеров. Эта высокоточная установка очень мобильная и наносит позициям врага просто сокрушительные удары.

В Генеральном штабе ВСУ показали, как HIMARS "демилитаризируют" российских оккупантов. Совсем скоро именно название этой установки будет вызывать у врага панический страх.

Работа HIMARS в Запорожье: видео

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВСУ перешли в контрнаступление, поэтому такое мощное ударное оружие станет крайне полезным для ликвидации россиян и очистки от них украинской земли.

HIMARS в действии: фото

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что благодаря HIMARS уже удалось освободить от оккупантов остров Змеиный и нанести удары по составам и командным пунктам врага.

Украинцы доказали, что могут быстро учиться и эффективно управлять современным западным оружием. Вывод? Больше оружия – больше побед,

– написал он в своем твиттере.

Война России с Украиной: последние новости

Россияне пытаются поставить в оккупированном Северодонецке своих марионеток. Для этого они привезли самих россиян, ведь на местных предателей не полагаются.

В Лугано началась конференция по восстановлению Украины. По предварительным оценкам, для восстановления нашего государства нужно 750 миллиардов долларов.

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