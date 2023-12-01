Мы хотели более быстрых результатов, – Зеленский оценил течение контрнаступления

Украинское контрнаступление оказалось не таким, как мы ожидали. Глава украинского государства высказался по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, доволен ли он результатами контрнаступления. По его словам, он доволен тем, что мы не отступаем и не удовлетворены тем, что наше государство теряет людей.

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Контрнаступление не принесло прорыва

Зеленский выразил опасение, что война Израиля и ХАМАС может затмить конфликт в Украине. Он обеспокоен тем, будет ли Украина получать военную помощь и как будут происходить эти процессы.

И эти беспокойства усугубляются волнением из-за выборов в США и их потенциальных последствий для страны, вокруг которой международное сообщество в значительной степени сплотилось после вторжения России 24 февраля 2022 года.

Издание отмечает, что долгожданное контрнаступление, обеспеченное десятками миллиардов долларов западной военной помощи, включая тяжелое вооружение, не принесло ожидаемых прорывов. Сейчас некоторые украинские чиновники переживают, будет ли дальнейшая помощь такой щедрой.

В то же время запасы боеприпасов заканчиваются. Это может приостановить действия украинских военных.

Зимняя война – это тяжело

В Украине начинается вторая военная зима, так что военные лидеры должны бороться с новыми, но знакомыми вызовами, поскольку морозные температуры и бесплодные поля оставляют солдат незащищенными. Кроме того, Россия может повторить атаки на энергетическую инфраструктуру и снова оставить украинцев без света.

Зеленский подчеркнул, что зимняя война – это тяжело. Он также дал откровенную оценку контрнаступлению.

Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт,

– сказал он.

По его словам, Украина не получила всего необходимого оружия от союзников, а ограничения в размере его военной силы препятствовали быстрому продвижению. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на то, что Украине не хватает сил, чтобы быстрее достигать результатов, это не значит, что мы должны сдаваться.

По его словам, за последние несколько месяцев были некоторые положительные моменты. Украине удалось добиться постепенных территориальных достижений в борьбе против лучше вооруженного и укрепленного врага.

Ситуация на фронте