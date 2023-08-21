Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Украина будет продолжать контрнаступление

Зеленский заявил, что украинские военные наступают. Глава государства считает это положительной новостью.

Я бы не забывал, что мы наступаем и боремся не против кого-либо, а против Российской Федерации. Еще год назад она хотела нас полностью уничтожить и захватить, не получилось. А сейчас у нас идет контрнаступление. Знаю, что хочется всегда быстрее, что самолеты могут ускорить этот процесс, что в небе доминирует РФ и что самолетами мы не ограничимся.

– отметил глава государства.

Также он подчеркнул важность противовоздушной обороны. Ведь впереди идет зима, а украинцы, как никто, знают, что такое быть без света. Сейчас есть целый комплекс задач, которые нужно решать.

"Мы не собираемся отступать, и это хорошие новости. Мы собираемся дожать Российскую Федерацию", – подчеркнул украинский лидер.

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Контрнаступление не могло начаться раньше

В тот же день во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен Зеленский рассказал, почему украинские защитники не начали активное контрнаступление раньше.

Если у вас есть дефицит бронированной техники, дефицит танков, то вы просто потеряете людей. Могли погибнуть тысячи человек. Вы пройдете один, два, три или пять километров, но вы потеряете тысячи человек. Они просто погибнут, а вы не достигнете той цели, которая нам всем нужна. Это деоккупация. Полная деоккупация всей нашей территории,

– объяснил президент.

По его словам, Украина ждала, когда появятся мощности для контрнаступления. В то же время россияне этим пользовались и активно минировали территорию и строили укрепления.

"Много укреплений они сделали еще 8 лет назад, начиная с 2015 – 2016 годов. Они это делали на Донбассе после его оккупации", – отметил глава государства.

В то же время украинский лидер подчеркнул, что не может критиковать партнеров Украины, ведь наше государство все же получило от них помощь.

Обратите внимание! Нидерланды согласились передать Украине 42 истребителя F-16. Вслед за ними Дания также решила передать Киеву эти самолеты. Премьер-министр страны намекнула, что наше государство может получить первые 6 к началу 2024 года.