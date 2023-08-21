Про це під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.
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Україна продовжуватиме контрнаступ
Зеленський заявив, що українські військові наступають. Глава держави вважає, це позитивною новиною.
Я б не забував, що ми наступаємо і боремося не проти когось, а проти Російської Федерації. Ще рік тому вона хотіла повністю нас знищити та захопити, не вийшло. А зараз у нас іде контрнаступ. Знаю, що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес, що в небі домінує РФ і що літаками ми не обмежимося,
– зазначив глава держави.
Також він підкреслив важливість протиповітряної оборони. Адже попереду йде зима, а українці, як ніхто, знають, що таке бути без світла. Зараз є цілий комплекс завдань, які потрібно вирішувати.
"Ми не збираємося відступати, і це гарні новини. Ми збираємось дотиснути Російську Федерацію", – наголосив український лідер.
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Контрнаступ не міг початися раніше
Того ж дня під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен Зеленський розповів, чому українські захисники не почали активний контрнаступ раніше.
Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків, то ви просто втратите людей. Могли загинути тисячі людей. Ви пройдете один, два, три чи п'ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей. Вони просто загинуть, а ви не досягнете тієї цілі, яка нам усім потрібна. Це деокупація. Повна деокупація всієї нашої території,
– пояснив президент.
За його словами, Україна чекала, коли з'являться потужності для контрнаступу. Водночас росіяни цим користувалися та активно заміновували територію і будували укріплення.
"Багато укріплень вони зробили ще 8 років тому, починаючи з 2015 – 2016 років. Вони це робили на Донбасі після його окупації", – зауважив глава держави.
Водночас український лідер наголосив, що не може критикувати партнерів України, адже наша держава все ж отримала від них допомогу.