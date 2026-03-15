Украина вернула 434 квадратных километра и сорвала новое наступление России, – Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть под контроль 434 квадратных километра. Этот успех, в частности, сорвал планы России начать новое наступление.

Об этом Зеленский сказал в эфире CNN.

Что рассказал Зеленский о контрнаступлении ВСУ?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планы российской армии начать новую крупную наступательную операцию в конце прошлого года и продолжить ее весной провалились.

Украина провела собственную контрнаступательную кампанию и не допустила масштабного наступления России.

Зеленский отметил, что значительную роль в сдерживании врага сыграли новые тактики применения беспилотников. Украинские военные активно используют FPV-дроны и другие типы БпЛА, чтобы наносить значительный урон россиянам.

Российская армия, по словам Зеленского, ежемесячно теряет 45 тысяч военных, что существенно ослабляет ее наступательный потенциал.

В эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил, что согласно замыслу российских генералов именно из-за наличия большего человеческого ресурса можно было бы растянуть фронт настолько, чтобы ВСУ не могли накопить на критических направлениях ресурсы и резерв.

Он подчеркнул, что без достаточного человеческого ресурса контрнаступательные действия проводить невозможно. Кроме того, второе условие, чтобы ход войны изменился, заключается в продолжении атак вглубь российской территории, в частности ударяя по вражеским объектам ВПК, тылах, логистике.

