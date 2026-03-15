Украина вернула 434 квадратных километра и сорвала новое наступление России, – Зеленский
- Благодаря новым тактикам, включая использование беспилотников, российская армия ежемесячно теряет 45 тысяч военных.
Президент Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть под контроль 434 квадратных километра. Этот успех, в частности, сорвал планы России начать новое наступление.
Об этом Зеленский сказал в эфире CNN.
Что рассказал Зеленский о контрнаступлении ВСУ?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планы российской армии начать новую крупную наступательную операцию в конце прошлого года и продолжить ее весной провалились.
Украина провела собственную контрнаступательную кампанию и не допустила масштабного наступления России.
Зеленский отметил, что значительную роль в сдерживании врага сыграли новые тактики применения беспилотников. Украинские военные активно используют FPV-дроны и другие типы БпЛА, чтобы наносить значительный урон россиянам.
Российская армия, по словам Зеленского, ежемесячно теряет 45 тысяч военных, что существенно ослабляет ее наступательный потенциал.
В эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил, что согласно замыслу российских генералов именно из-за наличия большего человеческого ресурса можно было бы растянуть фронт настолько, чтобы ВСУ не могли накопить на критических направлениях ресурсы и резерв.
Он подчеркнул, что без достаточного человеческого ресурса контрнаступательные действия проводить невозможно. Кроме того, второе условие, чтобы ход войны изменился, заключается в продолжении атак вглубь российской территории, в частности ударяя по вражеским объектам ВПК, тылах, логистике.
Зеленский заявлял, что весенняя кампания России провалилась
Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания России провалилась, поскольку оккупантам уже не удалось реализовать свои планы.
Он отметил, что на Сумщине и Черниговщине нет российских сил, поскольку "они оттуда перебросили всех на Донбасс, а потом с Донбасса на Гуляйполе, на юг".
Военный эксперт Павел Нарожный сообщил, что на стыке Запорожской и Днепропетровской областей (Александровское направление) впервые за 1,5 года СОУ проводят активные наступательные действия.