У нас меньше потерь, а оккупанты не смогут вести оборону, – Жданов о тактике истощения врага

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные Силы Украины осуществляют контрнаступление на Юге. Его особенность – истощение сил врага.

В эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов прокомментировал, что подобные действия могут занять несколько недель.

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Он акцентировал, что благодаря такому методу – мы несем наименьшие потери, а также уничтожаем врага дистанционными средствами воздействия.

Мы постоянно контролируем состояние мостов и не даем им проводить ремонтные работы. Напомним, что на прошлой неделе был нанесен еще один удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Там враг пытался проводить ремонтные работы по заделке дыр, которые были сделаны на поверхности моста,

– рассказал Олег Жданов.

"С логистикой становится все хуже, а расход боеприпасов, горючего – остается на том же уровне", – добавил военный эксперт.

По его словам, мы в определенное время можем получить понижение боеспособности российских войск. Это даст нам преимущество на поле боя. Ведь они не смогут вести оборону, когда не будет патронов.

россияне пытаются выровнять линию фронта в Николаевской области

Олег Жданов отметил, что территория вокруг Благодатного Николаевской области может стать плацдармом для расширения нашего вплетения на этом направлении. Возможно, поэтому россия там пытается выровнять линию фронта.

"Помните, когда объясняли ситуацию на Востоке Украины относительно ухода из Золотого, говорили, что выравнивали фронт. Для того чтобы российские войска не смогли обойти нас. То же самое пытается сделать россия – выровнять фронт, чтобы мы не могли это вплетение развивать в сторону Херсона", – сообщил военный эксперт.

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