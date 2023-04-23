Это как воткнутый в живот Украины кинжал, – Ходжес объяснил важность освобождения Крыма

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес убежден, что Крым играет немаловажную роль в войне. И его нужно изолировать.

Генерал-лейтенант США в отставке убежден, что целью предстоящего контрнаступления ВСУ должна быть изоляция Крымского полуострова.

Смотрите также Потеря сухопутного коридора в Крым станет смертельным ударом для россиян, – офицер ВСУ

Крым – решающее поле боя

Ходжес убежден, что освобождение Крыма является ключом к победе Украины в войне. Тогда удастся освободить и Донбасс.

Дальнейшее наступление [ВСУ] не должно освободить, например, Донбасс. Это не будет его целью. Задача – это обеспечение условий для освобождения Крыма. А вот когда Крым будет освобожден – Донбасс пойдет следом. Ключ – это Крым!,

– утверждает он.

Генерал не может представить себе такой сценарий, при котором Украина чувствовала бы себя в безопасности, восстанавливала свою экономику, а Россия в это время и дальше бы находилась в Крыму.

Он добавил, что пока Россия будет контролировать Крым, она будет продолжать блокирование Азовского моря и будет препятствовать торговле по всему побережью Черного моря.

Посмотрите на карту и вы поймете, что Крым – это как воткнутый в живот Украины кинжал. Пока Россия со своими войсками и авиацией находится на нем, он будет таким и оставаться. Потому без деоккупации Крыма будет очень сложно восстановить экономику. Именно поэтому я считаю, что целью должно быть само освобождение полуострова,

– сказал он.

Решение будет принимать только Украина

Бен Ходжес подчеркнул, что "те, кто оказывают давление на Украину, призывая уступить Россие Крым, являются либо наивными, либо не умеют читать карту".

При этом он отметил, что операция по увольнению Крыма должна быть решением Генштаба ВСУ и президента Владимира Зеленского.