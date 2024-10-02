Кто имеет преимущество в Черном море: в ВМС ответили
Многочисленными атаками Украина смогла вытеснить российские корабли из Черного моря. В Военно-морских силах объяснили, дало ли это преимущество нашему государству.
Представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, что хоть российские корабли и удалось вытеснить из Черного моря, Россия все еще имеет преимущество в воздушном пространстве. Это происходит благодаря активному использованию авиации и дронов.
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Россияне используют дроны для разведки
Плетенчук отметил, что российские войска активно используют самолеты, вертолеты и дроны для патрулирования, разведки и нанесения ударов. Он отметил, что это представляет постоянную угрозу.
Он также пояснил, что вертолеты в основном применяют для борьбы с дронами и патрулирования. Самолеты применяют как для патрулирования, так и для ведения разведки, задачи огневого поражения.
По словам представителя, дроны враг использует для разведки.
И, к сожалению, это присутствие постоянное. Так, они периодически теряют дроны и боятся заходить в зону поражения,
– объяснил он.
Дмитрий Плетенчук подытожил, что пока говорить о превосходстве Украины в Черном море рано.