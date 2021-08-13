Обстреливали украинские позиции: контрразведка СБУ задержала двух бывших боевиков

Контрразведка СБУ задержала 2 экс-боевиков, которые воевали на Донбассе на стороне оккупантов и открывали огонь в сторону позиций украинских защитников. В частности, речь идет об обстрелах в районе Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Бывших боевиков удалось задержать во время спецопераций в Одесской и Харьковской областях. На стороне оккупантов мужчины воевали на протяжении 2014 – 2016 годов.

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Задержанным сообщили о подозрении по статье об участии в террористической группе или террористической организации. Сейчас продолжаются следственные действия.

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