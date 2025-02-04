Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Контрразведывательные мероприятия в Сумах
Известно, что 4 февраля в Сумах СБУ проводит контрразведывательные мероприятия.
Во время их проведения возможны:
- ограничение прохода и проезда по улицам города,
- проверка документов граждан
- осмотр автотранспорта.
Мероприятия проводятся на территории города для предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства,
– отметила пресс-секретарь Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.
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Напомним, что СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые готовили теракт в одном из городов Черновицкой области. Молодые люди намеревались взорвать наряд полиции.