Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Контрразведывательные мероприятия в Сумах

Известно, что 4 февраля в Сумах СБУ проводит контрразведывательные мероприятия.

Во время их проведения возможны:

ограничение прохода и проезда по улицам города,

проверка документов граждан

осмотр автотранспорта.

Мероприятия проводятся на территории города для предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства,

– отметила пресс-секретарь Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

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Напомним, что СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые готовили теракт в одном из городов Черновицкой области. Молодые люди намеревались взорвать наряд полиции.