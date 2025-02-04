Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Суспільне.
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Контррозвідувальні заходи в Сумах
Відомо, що 4 лютого у Сумах СБУ проводить контррозвідувальні заходи.
Під час їхнього проведення можливі:
- обмеження проходу та проїзду вулицями міста,
- перевірка документів громадян
- огляд автотранспорту.
Заходи проводяться на території міста для запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави,
– зазначила речниця Управління СБУ у Сумській області Олеся Рапута.
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Нагадаємо, що СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які готувати теракт в одному з міст Чернівецької області. Молодики мали намір підірвати наряд поліції.