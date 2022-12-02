Это просто люди больные на голову, – Кулеба о тех, кто посылал конверты с частями животных

Украинские дипломатические ведомства во всем мире продолжают получать угрозы. Речь идет о конвертах, внутри которых были окровавленные глаза животных.

Террор вышел на новый уровень. И, как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, это связано с Россией.

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Кулеба назвал авторов этой операции "опасно больными".

Украинская дипломатия устроила России хоррор, а нам в ответ устроили триллер. Такова соразмерность усилий,

– добавил министр иностранных дел Украины.

Глава МИД подчеркнул, что по этим инцидентам идет следствие, поэтому не стал однозначно утверждать, что это были действия конкретно российских спецслужб, однако не сомневается, что этот "триллер" связан именно с Россией.

"Дождемся окончательных выводов следствия, но мы обязательно раскрутим эту цепочку до последнего элемента совместно с нашими партнерами в тех странах, где эти инциденты произошли", – сказал Кулеба.

По его словам, в Украине будут расследовать все эти случаи, а также органы других стран будут координироваться между собой для установления истины. Он подчеркнул, что те люди, которые придумали эту "операцию", просто больные на голову.

Вырезать глаза у животных с кусками плоти, класть в конверты, рассылать их по посольствам и консульствам... Здоровый человек на такое не способен, это больные люди. Это опасно больные люди,

– подчеркнул глава МИД.

Террор украинских посольств: главное