Мы им в дипломатии устроили хоррор, а они нам – триллер, – Кулеба о конвертах с глазами животных
В украинские посольства 2 декабря поступили конверты с окровавленными частями животных. Все эти инциденты будут тщательно расследовать.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал. По его словам, люди, которые такое придумали – опасно больны.
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Кулеба прокомментировал историю с окровавленными конвертами
Министр иностранных дел заявил, что украинская дипломатия устроила России хоррор, а в ответ получила триллер.
Собственно вот такая соразмерность усилий. Но мы устроили России и ее друзьям именно фильм ужасов, и они переживают одно поражение за другим на дипломатическом фронте.
– заявил Кулеба.
По словам главы МИД, он не может утверждать, что отправка окровавленных свертков посольствам – это действия непосредственно российских спецслужб. Однако то, что это связано с Россией, для Кулебы бесспорно.
"Дождемся выводов следствия, но мы раскрутим эту цепочку до последнего элемента со всеми странами, в которых произошли инциденты. Эти следствия будут вести в каждой стране, мы будем распутывать клубок в каждой стране. В Украине также будет расследование этих случаев. Те люди, которые придумали эту операцию, они просто больны на голову, потому что вырезать глаза у животного, положить в конверт и рассылать, здоровые люди на такое не способны", – подытожил министр.
Террор посольств в разных странах: коротко
- В посольство Украины в Мадриде недавно послали подозрительный конверт, взорвавшийся в руках коменданта. Мужчина получил незначительные ранения, однако попал в больницу.
- Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что письмо адресовали ему. Однако корреспонденция вызвала подозрение, поэтому ею сначала занялся другой сотрудник. Взрыв в посольстве расследуют как теракт.
- Подобная посылка со взрывчаткой пришла и к компании Instalaza, производящей оружие. Аналогичные отправления получили на авиабазе Торрехон-де-Ардос, Минобороны Испании и посольстве США в Испании. Также еще 24 ноября посылку с бомбой направили премьер-министру Испании Педро Санчесу.
- В свою очередь, 2 декабря украинские дипучреждения в разных странах начали получать окровавленные конверты, в которых лежали глаза животных. Пакет пришел и в посольство Украины в Мадриде, куда раньше отправляли взрывчатку.