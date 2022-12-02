Мы им в дипломатии устроили хоррор, а они нам – триллер, – Кулеба о конвертах с глазами животных

В украинские посольства 2 декабря поступили конверты с окровавленными частями животных. Все эти инциденты будут тщательно расследовать.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал. По его словам, люди, которые такое придумали – опасно больны.

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Кулеба прокомментировал историю с окровавленными конвертами

Министр иностранных дел заявил, что украинская дипломатия устроила России хоррор, а в ответ получила триллер.

Собственно вот такая соразмерность усилий. Но мы устроили России и ее друзьям именно фильм ужасов, и они переживают одно поражение за другим на дипломатическом фронте.

– заявил Кулеба.

По словам главы МИД, он не может утверждать, что отправка окровавленных свертков посольствам – это действия непосредственно российских спецслужб. Однако то, что это связано с Россией, для Кулебы бесспорно.

"Дождемся выводов следствия, но мы раскрутим эту цепочку до последнего элемента со всеми странами, в которых произошли инциденты. Эти следствия будут вести в каждой стране, мы будем распутывать клубок в каждой стране. В Украине также будет расследование этих случаев. Те люди, которые придумали эту операцию, они просто больны на голову, потому что вырезать глаза у животного, положить в конверт и рассылать, здоровые люди на такое не способны", – подытожил министр.

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