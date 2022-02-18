Колонна с гуманитарной помощью ООН попала под обстрел оккупантов на КПВВ "Счастье"

На Донбассе 18 февраля под обстрелы боевиков попала колонна с гуманитарной помощью от Управления Верховного Комиссара ООН. Это произошло на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

Колонна около 12:00 возвращалась с оккупированных территорий и проходила проверку пограничников на КПВВ. Об обстреле боевиков сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Кстати Боевики обстреляли железную дорогу в Донецкой области, когда на ней работники делали ремонт

Людей эвакуировали

Оккупанты открыли огонь из крупнокалиберного пулемета – около 50 выстрелов, миномета 82 миллиметра – 3 выстрела, гранатомета АГС-17 – 10 выстрелов. Стреляли из населенного пункта Веселая Гора.

Четыре авто прошли КПВВ, людей эвакуировали в укрытие. Однако 8 машин остались в межпозиционной зоне.

К счастью, потерь нет ни среди гражданских, ни среди состава ООС.

Грубое нарушение всех договоренностей

Залужный отметил, что обстрел – очередное грубое нарушение норм международного гуманитарного права и минских договоренностей.

Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей,

– подчеркнул командующий ВСУ.

Отметим, сначала Залужный писал, что обстреляли машины Красного Креста, но затем уточнил, что это были автомобили с гуманитарной помощью ООН.



Обстрел КПВВ / Фото из фейсбука Валерия Залужного

Что известно об обострении на Донбассе

Пророссийские боевики особенно активизировались 17 февраля. Они обстреляли более 30 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Под огонь попал детский сад в Станице Луганской и школа во Врубовке.

Всего за сутки зафиксировали 60 нарушений режима тишины, из них 43 раза оккупанты применили запрещенное "Минском" вооружение.

В результате ранили двух военных и двух гражданских людей. Украинский МИД призвал весь мир отреагировать и осудить обстрелы на Донбассе.

Текст поста Валерия Залужного:

Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ "Счастье"

Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска произвели обстрел КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории.

Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н.п. Веселая Гора.

Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне.

Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Подчеркиваю, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и минских договоренностей.

Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей.