Правительство создаст координационный центр, который будет отвечать за защиту инфраструктуры по всей Украине
- Правительство Украины создаст координационный центр для защиты инфраструктуры, объединяя опыт общин с областными и центральными органами власти.
- Премьер-министр Юлия Свириденко и руководители областей обсудили привлечение чиновников и экспертов для поддержки этого центра.
В пятницу, 19 февраля, стартовала новая инициатива с областными и местными общинами Украины. Ее цель использовать успешный опыт украинских общин для более эффективных государственных решений по защите людей, восстановлению после ударов и развитию критической инфраструктуры.
Проекты из маленьких общин будут масштабировать по всей стране. Об этом сообщил глава государства в вечернем обращении.
Что известно о координационном штабе?
В Украине начали работу над новым проектом, который объединит опыт общин с областными и центральными органами власти для более эффективной защиты населения и инфраструктуры.
Премьер-министр Юлия Свириденко и руководители областей, среди которых Иван Федоров из Запорожской областной администрации, обсудили создание координационного центра. Центр будет привлекать необходимых чиновников и экспертов, а также поддержку Офиса Президента, чтобы опыт успешных общин по восстановлению после ударов и защиты критической инфраструктуры стал основой для общегосударственных решений
Каждая община, которая проходит эту зиму с большей защитой для людей, эффективным восстановлением после ударов и успешными проектами в защите инфраструктуры, – весь такой опыт мы будем масштабировать,
– написал Зеленский.
Что известно о последних российских атаках на Украину?
В Сумах утром 17 февраля утром упал российский "Шахед" на многоэтажку без детонации. Кроме того, зафиксировали несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города.
В тот же день российские войска атаковали Запорожье ударными дронами, повредив жилую застройку и вызвав гибель женщины. Также город находился под угрозой баллистического обстрела.
БпЛА атаковали Днепр ночью 17 февраля. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что россияне атаковали область ракетами, беспилотниками и артиллерией. Повреждения инфраструктуры фиксировали в 5 районах.