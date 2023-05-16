Встреча поколений: координатор "Желтой Ленты" пообщалась с эксразведчицей Британии

Вторая мировая война завершилась почти 80 лет тому назад. Однако сейчас Украина, как и тогда, снова вынуждена противостоять агрессии, чтобы сохранить свое право на существование. Одним из того, что не изменилось с тех пор, как и техника, с которой оккупанты воюют против нас, – это подпольное движение сопротивления.

33-летняя "Мария" и 97-летняя Норин Риолс встретились, чтобы обсудить опыт сопротивления в оккупации британской разведчицы Второй мировой войны и активистов движения "Желтая Лента" сегодня.

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Что стоит знать об этих отважных женщинах

97-летняя Норин Риолс когда-то была ведущей шпионкой времен Второй мировой войны в "Нелегалах с Бейкер-стрит" Уинстона Черчилля, которая использовала свои женские волшебства для проверки секретных агентов, ссылаемых в оккупированную Францию.

"Мария" (вымышленное имя) – 33-летняя координатор украинского движения ненасильственного сопротивления "Желтая лента", которое в 2023 году борется с жестокой российской оккупацией на местах.

Обе женщины знают, как это бороться с фашизмом в Европе. Около 80 лет назад 97-летняя англичанка Норин была завербована в Исполнительный комитет специальных операций – тайную британскую шпионскую и диверсионную организацию времен Второй мировой войны. Мария, чье имя не разглашается ради ее безопасности, сотрудничает с "Желтой лентой" с 2022 года.



Норин Риолс из Британии / Фото Daily Mail

Россияне, как и фашисты, недооценивают женщин

Из комнаты своего дома престарелых, расположенного неподалеку от Парижа, Норин вспоминает сексизм 1940-х годов.

Они не ожидали, что женщины будут выполнять такую работу. Но мы "более гибкие",

– сказала она.

Мария согласилась и отметила, что женоненавистнические россияне все еще думают так же. В то же время, она добавляет, что у женщин больше креативности – "мы можем бороться без использования оружия, ненасильственными методами".

По приказу Черчилля SOE была создана для того, чтобы "поджечь Европу", совершая шпионаж, диверсии и разведку в оккупированной Европе. "Желтая лента" стремится делать то же самое сейчас. Ее активисты подрывают российскую оккупацию внутри Украины, где только могут.

Они рисуют проукраинские граффити в оккупированных городах и селениях. Они расклеивают антироссийские плакаты, листовки и сообщения, иногда даже на зданиях местных администраций, захваченных россиянами.



Открытки, которые развешивают на оккупированных территориях / Фото Daily Mail