33-річна "Марія" та 97-річна Норін Ріолс зустрілися, щоб обговорити досвід спротиву в окупації британської розвідниці Другої світової війни та активістів руху "Жовта Стрічка" сьогодні.

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Що варто знати про цих відважних жінок

97-річна Норін Ріолс колись була провідною шпигункою часів Другої світової війни у "Нелегалах з Бейкер-стріт" Вінстона Черчилля, яка використовувала свої жіночі чари для перевірки секретних агентів, яких засилали в окуповану Францію.

"Марія" (вигадане ім'я) – 33-річна координаторка українського руху ненасильницького опору "Жовта стрічка", який у 2023 році бореться з жорстокою російською окупацією на місцях.

Обидві жінки знають, як це – боротися з фашизмом у Європі. Майже 80 років тому 97-річна англійка Норін була завербована до Виконавчого комітету спеціальних операцій – таємної британської шпигунської та диверсійної організації часів Другої світової війни. Марія, чиє ім'я не розголошується заради її безпеки, співпрацює з "Жовтою стрічкою" з 2022 року.



Норін Ріолс з Британії / Фото Daily Mail

Росіяни, як і фашисти, недооцінюють жінок

З кімнати свого будинку престарілих, розташованого неподалік Парижа, Норін згадує сексизм 1940-х років.

Вони не очікували, що жінки виконуватимуть таку роботу. Але ми "більш гнучкі",

– сказала вона.

Марія погодилася та зазначила, що жінконенависницькі росіяни все ще думають так само. Водночас вона додає, що у жінок більше креативності – "ми можемо боротися без використання зброї, ненасильницькими методами".

За наказом Черчилля SOE була створена для того, щоб "підпалити Європу", здійснюючи шпигунство, диверсії та розвідку в окупованій Європі. "Жовта стрічка" прагне робити те саме зараз. Її активісти підривають російську окупацію всередині України, де тільки можуть.

Вони малюють проукраїнські графіті в окупованих містах і селищах. Вони розклеюють антиросійські плакати, листівки та повідомлення, іноді навіть на будівлях місцевих адміністрацій, захоплених росіянами.



Листівки, які розвішують на окупованих територіях / Фото Daily Mail