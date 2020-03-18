Координатор "Большой стройки" Голик представил интерактивную карту "Национальный проект"

Интерактивная карта "Национальный проект "Большая стройка" визуализирует масштабы Национальной программы, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским – теперь благодаря ей можно следить за тем, как реализуется программа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор программы Юрий Голик.

В ходе реализации программы "Большая стройка" в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

Сотни школ, детских садов, стадионов и спортивных комплексов. Тысячи километров идеальных дорог. То, что строится, ремонтируется и реконструируется в этом году. Наглядная карта новой инфраструктуры Украины. Это только первый год этой Национальной Программы,

– написал он.

Голик также рассказал, как пользоваться интерактивной картой.

Слева в меню выбираете вид инфраструктурных объектов. Справа на карте отображаются именно они. Очень наглядно видно дороги, которые ремонтирует Укравтодор – 4 000 километров. И дороги В и С, которые ремонтируют областные администрации – 2 500 км. По клику на карте на каждый объект всплывает окно с его описанием,

– сообщил он.

Как сообщил Юрий Голик, за реализацией "Большой стройки" можно следить в Telegram.