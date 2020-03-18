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      Координатор "Большой стройки" Голик представил интерактивную карту "Национальный проект"

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      Интерактивная карта "Национальный проект "Большая стройка" визуализирует масштабы Национальной программы, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским – теперь благодаря ей можно следить за тем, как реализуется программа.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор программы Юрий Голик.

      В ходе реализации программы "Большая стройка" в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

      Сотни школ, детских садов, стадионов и спортивных комплексов. Тысячи километров идеальных дорог. То, что строится, ремонтируется и реконструируется в этом году. Наглядная карта новой инфраструктуры Украины. Это только первый год этой Национальной Программы,
      – написал он.

      Голик также рассказал, как пользоваться интерактивной картой.

      Слева в меню выбираете вид инфраструктурных объектов. Справа на карте отображаются именно они. Очень наглядно видно дороги, которые ремонтирует Укравтодор – 4 000 километров. И дороги В и С, которые ремонтируют областные администрации – 2 500 км. По клику на карте на каждый объект всплывает окно с его описанием,
      – сообщил он.

      Как сообщил Юрий Голик, за реализацией "Большой стройки" можно следить в Telegram.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Дороги Укравтодор
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