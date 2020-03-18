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      Координатор "Великого будівництва" Голик представив інтерактивну карту "Національний проєкт"

      - Читать новость на русском
      Юрій Голик

      Інтерактивна карта "Національний проєкт"Велике будівництво" візуалізує масштаби Національної програми, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським – тепер завдяки їй можна стежити за тим, як реалізується програма.

      Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор програми Юрій Голик.

      В ході реалізації програми "Велике будівництво" протягом 2020 року в Україні будуть побудовані і відремонтовані 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, понад 200 прийомних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6 500 км доріг міжнародного, національного та місцевого значення.

      Сотні шкіл, дитячих садків, стадіонів і спортивних комплексів. Тисячі кілометрів ідеальних доріг. Те, що будується, ремонтується і реконструюється в цьому році. Наочна карта нової інфраструктури України. Це тільки перший рік цієї Національної Програми,
      – написав він.

      Голик також розповів, як користуватися інтерактивною картою.

      Зліва в меню вибираєте вид інфраструктурних об'єктів. Справа на карті відображаються саме вони. Дуже наочно видно дороги, які ремонтує Укравтодор – 4 000 кілометрів. І дороги О і С, які ремонтують обласні адміністрації – 2 500 км. По кліку на карті на кожен об'єкт спливає вікно з його описом,
      – повідомив він.

      Як повідомив Юрій Голик, за реалізацією "Великого будівництва" можна стежити в Telegram.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новини України Дороги Укравтодор
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