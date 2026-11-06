Сливала врагу позиции Сил обороны за деньги: в Сумах задержана корректировка ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Сумах 31-летнюю безработную, которая наводила российские удары по городу. За передачу врагу координат восьми позиций Сил обороны женщина получила около 5 тысяч гривен.

Об этом сообщили в СБУ и в Офисе генерального прокурора.

Конспирация у знакомых и сбор данных в маршрутках

Российская спецслужба завербовала 31-летнюю жительницу Сум через пророссийские Telegram-каналы, пообещав денежное вознаграждение. Для скрытых контактов с куратором она поочередно использовала два отдельных смартфона.

Выяснилось, что в июне фигурантка по собственной инициативе начала передавать врагу данные о местах базирования украинских защитников, техники и блокпостов в Сумах и на окраинах города.

Для выявления военных объектов фигурантка объезжала территорию общины на маршрутках, а также проводила пешую разведку. Собранные фотографии с отмеченными координатами на Google-картах она отправляла сотруднику ФСБ.

Установлено, что для конспирации и во избежание разоблачения фигурантка в течение недели сменила четыре места проживания. Это были дома и хозяйственные помещения ее знакомых, которые не знали о том, что женщина работала на врага,

– сообщили в СБУ.

Корректировщицу задержали. Во время обыска у нее изъяли телефоны, а личность российского куратора уже установлена.

В октябре следователи сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 3 ноября в Харькове СБУ задержала продавщицу местного магазина, которая работала на оккупантов. Женщина помогала россиянам наносить удары по городу, разыскивала запасные командные пункты украинских защитников и планировала теракты против военных.