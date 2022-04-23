Игорь занимался ритуальными услугами в Немешаево, что около Бучи, еще до войны. Даже можно сказать – с детства, потому что это дело его отца.

Важно В Буче заканчивают эксгумацию тел: сейчас известно о 412 погибших

Кафиры не разрешали отвозить мертвых на кладбище

Игорь рассказывает, что во время пребывания русских военных в селах общины людей хоронили и во дворах. На кладбище россияне ехать не разрешили.

Помнится, что в Микуличах российские военные стали колонной у дома, где погиб человек, и не дали вывезти тело. Некоторым удавалось договориться с оккупантами, однако это было на свой страх и риск.

Приехали на кладбище, вокруг нас стояли три автоматчика, голову поднимать не разрешали. Копаешь яму и думаешь: ты в той яме будешь или не ты,

– вспоминает Игорь.

Он добавляет, что часто приходилось хоронить умершего без гроба, потому что не могли привезти его из соседнего села.

Как происходила эксгумация тел из Бучи

Когда освободили Киевщину, Игорь узнал об эксгумации с братских могил. Он позвонил начальнику кладбища и заявил, что готов помочь.

По словам Игоря, в Буче работа делится на два этапа: сначала тело выкапывают из общей могилы, а уже потом перезахороняют. Все тела клали в пакеты и перевозили на кладбище. Гробарь также объяснял людям юридические нюансы. Многие искали своих родственников, потому Игорь советовал сначала звонить в полицию.

"Звонит знакомая и говорит, что за селом убили родителей. Я советую сначала звонить в полицию. Многие говорят, давайте спрячем со двора на кладбище. Но без врачебного свидетельства и без полиции мы не можем этого сделать", – объяснял Игорь.



Эксгумация тел в Буче / Фото 24 канала

Игорь привык к погребению людей, но ситуация в Буче поражает

Парень с 14 лет ездил вместе с отцом по моргам. Говорит, что привык к этому, но количество убитых и возраст поражают. Признается, даже не может подобрать правильные слова.

Некоторые люди, которых нашли мертвыми в братской могиле в Буче, Игорь и ребята, которые с ним работают, знали лично. Хотя узнать людей было тяжело, потому что они уже в полуразложенном состоянии.

Игорь нашел в могиле паспорт своего ровесника – 1991 года рождения. Также там были немощные старики, женщины, дети.

Россияне расстреливали людей просто так

Большинство людей, по словам Игоря, погибли только потому, что оказались не в то время, не в том месте. Их истории рассказывают соседи.

Вышел покурить – его убили. Вышел собачку покормить – его убили. Что-то вез из одного конца города в другой – его машину расстреляли,

– рассказал Гробарь.

Первые дни могильщики в Буче начинали работу с 7 – 8 утра, как только начинало рассветать и заканчивали в 23. Сейчас уже остались тела, которые находят в разных местах.



Убиты в Буче / Фото 24 канала

"Это моя работа"

Игорь уверен в важности работы, которую он делает. Поэтому он остался в Киевской области.

"Я здесь и остался из-за работы. Я должен был ее делать", – подчеркнул парень.

Он добавил, что во время войны никто не брал деньги за похороны. Никому не говорили о деньгах, но если человек считал нужным, то мог заплатить.

Игорь подытожил, что война не сделала его бизнес прибыльным, но гробы расходятся с бешеной скоростью. За два дня до войны пришла фура гробов, теперь ее нет.

Кстати – Зеленский обратился к россиянам из-за преступлений в Буче: