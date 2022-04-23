Игорь занимался ритуальными услугами в Немешаево, что около Бучи, еще до войны. Даже можно сказать – с детства, потому что это дело его отца.

Важно В Буче заканчивают эксгумацию тел: сейчас известно о 412 погибших

Кафиры не разрешали отвозить мертвых на кладбище

Игорь рассказывает, что во время пребывания русских военных в селах общины людей хоронили и во дворах. На кладбище россияне ехать не разрешили.

Помнится, что в Микуличах российские военные стали колонной у дома, где погиб человек, и не дали вывезти тело. Некоторым удавалось договориться с оккупантами, однако это было на свой страх и риск.

Он добавляет, что часто приходилось хоронить умершего без гроба, потому что не могли привезти его из соседнего села.

Как происходила эксгумация тел из Бучи

Когда освободили Киевщину, Игорь узнал об эксгумации с братских могил. Он позвонил начальнику кладбища и заявил, что готов помочь.

По словам Игоря, в Буче работа делится на два этапа: сначала тело выкапывают из общей могилы, а уже потом перезахороняют. Все тела клали в пакеты и перевозили на кладбище. Гробарь также объяснял людям юридические нюансы. Многие искали своих родственников, потому Игорь советовал сначала звонить в полицию.

"Звонит знакомая и говорит, что за селом убили родителей. Я советую сначала звонить в полицию. Многие говорят, давайте спрячем со двора на кладбище. Но без врачебного свидетельства и без полиции мы не можем этого сделать", – объяснял Игорь.


Эксгумация тел в Буче / Фото 24 канала

Игорь привык к погребению людей, но ситуация в Буче поражает

Парень с 14 лет ездил вместе с отцом по моргам. Говорит, что привык к этому, но количество убитых и возраст поражают. Признается, даже не может подобрать правильные слова.

Некоторые люди, которых нашли мертвыми в братской могиле в Буче, Игорь и ребята, которые с ним работают, знали лично. Хотя узнать людей было тяжело, потому что они уже в полуразложенном состоянии.

Игорь нашел в могиле паспорт своего ровесника – 1991 года рождения. Также там были немощные старики, женщины, дети.

Россияне расстреливали людей просто так

Большинство людей, по словам Игоря, погибли только потому, что оказались не в то время, не в том месте. Их истории рассказывают соседи.

Вышел покурить – его убили. Вышел собачку покормить – его убили. Что-то вез из одного конца города в другой – его машину расстреляли,
– рассказал Гробарь.

Первые дни могильщики в Буче начинали работу с 7 – 8 утра, как только начинало рассветать и заканчивали в 23. Сейчас уже остались тела, которые находят в разных местах.


Убиты в Буче / Фото 24 канала

"Это моя работа"

Игорь уверен в важности работы, которую он делает. Поэтому он остался в Киевской области.

"Я здесь и остался из-за работы. Я должен был ее делать", – подчеркнул парень.

Он добавил, что во время войны никто не брал деньги за похороны. Никому не говорили о деньгах, но если человек считал нужным, то мог заплатить.

Игорь подытожил, что война не сделала его бизнес прибыльным, но гробы расходятся с бешеной скоростью. За два дня до войны пришла фура гробов, теперь ее нет.

Кстати – Зеленский обратился к россиянам из-за преступлений в Буче: