Игорь занимался ритуальными услугами в Немешаево, что около Бучи, еще до войны. Даже можно сказать – с детства, потому что это дело его отца.
Важно В Буче заканчивают эксгумацию тел: сейчас известно о 412 погибших
Кафиры не разрешали отвозить мертвых на кладбище
Игорь рассказывает, что во время пребывания русских военных в селах общины людей хоронили и во дворах. На кладбище россияне ехать не разрешили.
Помнится, что в Микуличах российские военные стали колонной у дома, где погиб человек, и не дали вывезти тело. Некоторым удавалось договориться с оккупантами, однако это было на свой страх и риск.
Он добавляет, что часто приходилось хоронить умершего без гроба, потому что не могли привезти его из соседнего села.
Как происходила эксгумация тел из Бучи
Когда освободили Киевщину, Игорь узнал об эксгумации с братских могил. Он позвонил начальнику кладбища и заявил, что готов помочь.
По словам Игоря, в Буче работа делится на два этапа: сначала тело выкапывают из общей могилы, а уже потом перезахороняют. Все тела клали в пакеты и перевозили на кладбище. Гробарь также объяснял людям юридические нюансы. Многие искали своих родственников, потому Игорь советовал сначала звонить в полицию.
"Звонит знакомая и говорит, что за селом убили родителей. Я советую сначала звонить в полицию. Многие говорят, давайте спрячем со двора на кладбище. Но без врачебного свидетельства и без полиции мы не можем этого сделать", – объяснял Игорь.
Эксгумация тел в Буче / Фото 24 канала
Игорь привык к погребению людей, но ситуация в Буче поражает
Парень с 14 лет ездил вместе с отцом по моргам. Говорит, что привык к этому, но количество убитых и возраст поражают. Признается, даже не может подобрать правильные слова.
Некоторые люди, которых нашли мертвыми в братской могиле в Буче, Игорь и ребята, которые с ним работают, знали лично. Хотя узнать людей было тяжело, потому что они уже в полуразложенном состоянии.
Игорь нашел в могиле паспорт своего ровесника – 1991 года рождения. Также там были немощные старики, женщины, дети.
Россияне расстреливали людей просто так
Большинство людей, по словам Игоря, погибли только потому, что оказались не в то время, не в том месте. Их истории рассказывают соседи.
Вышел покурить – его убили. Вышел собачку покормить – его убили. Что-то вез из одного конца города в другой – его машину расстреляли,
– рассказал Гробарь.
Первые дни могильщики в Буче начинали работу с 7 – 8 утра, как только начинало рассветать и заканчивали в 23. Сейчас уже остались тела, которые находят в разных местах.
Убиты в Буче / Фото 24 канала
"Это моя работа"
Игорь уверен в важности работы, которую он делает. Поэтому он остался в Киевской области.
"Я здесь и остался из-за работы. Я должен был ее делать", – подчеркнул парень.
Он добавил, что во время войны никто не брал деньги за похороны. Никому не говорили о деньгах, но если человек считал нужным, то мог заплатить.
Игорь подытожил, что война не сделала его бизнес прибыльным, но гробы расходятся с бешеной скоростью. За два дня до войны пришла фура гробов, теперь ее нет.
Кстати – Зеленский обратился к россиянам из-за преступлений в Буче: