Копайте рвы, возводите фортификационные сооружения, – мэр Запорожья

Украинские Вооруженные Силы дают достойный отпор врагу на Запорожском направлении. Однако для того, чтобы помочь нашим бойцам, жители Запорожья также должны встать на защиту своего города.

Как сообщил мэр Запорожья Анатолий Куртев, кафиры терпят немалые потери, бросают технику и сдаются в плен, но продолжают пытаться развивать наступление.

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Он подчеркнул, что пригород Запорожья надежно укреплен. Но еще раз призываю всех присоединяться к укреплению своих районов. Копайте рвы, возводите фортификационные сооружения. Если вы можете, несите пустые мешки. Предприниматели помогайте с техникой! За информацией о том, как именно вы можете присоединиться к укреплению, обращайтесь в ваши районные администрации,

– объяснил Куртев.

Мэр Запорожья добавил, что вместе мы выстоим и покажем врагу дорогу в направлении его русского корабля.

Мэр Запорожья обратился к горожанам: смотрите видео

По состоянию на 4 марта, 10:00 ЗАЭС под контролем российских военных. Город заблокирован со всех сторон. Там много техники врага.

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