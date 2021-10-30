Копают круглосуточно: в Одессе мужчина, потерявший мать из-за COVID-19, показал кадры с кладбища

В Одесской области только за минувшие сутки, 29 октября, умерли 35 человек. Мужчина рассказал, что могилы в Одессе на кладбище роют круглосуточно.

На видео мужчина обозначил Западное кладбище города. Он и рассказал, как роют могилы.

Читайте также В России впервые обнаружили более 40 тысяч COVID-больных за сутки

В Одессе могилы на кладбище роют круглосуточно

Издание "РБК-Украина" написало, что на днях мужчина потерял мать от коронавируса и снял кадры на одном из кладбищ.

Он рассказал, что сутки назад (говорится о 29 октября – 24 канал) там было только две могилы, но позже появилось еще 28.

Они постоянно копают и копают, до следующих ям. Трактор в режиме 24/7 продолжает копать,

– заявил мужчина.

В Одессе могилы на кладбище роют круглосуточно: смотрите видео