Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что ни одного российского военного в этом районе не было и не будет. Он отметил, что украинская артиллерия и беспилотники готовы уничтожить врага еще на подступах.

Есть ли угроза для района Корабел?

По словам Братчука, информационная активность врага вокруг Корабельного района имеет чисто пропагандистскую цель. Россия регулярно распространяет фейки о якобы присутствии своих диверсантов или формировании плацдарма в Херсоне.

Ни одного военнослужащего российской армии в Корабельном районе города Херсон не было и, уверен, не будет,

– сказал спикер.

Он добавил, что все вражеские попытки попасть в этот район уничтожаются еще на подступах, а контрдиверсионная работа продолжается на близлежащих островах.

Планы врага относительно переправы

Братчук отметил, что россияне традиционно не отказываются от замыслов форсировать Днепр. Подобные заявления появляются в информационном пространстве регулярно, хотя пока реальной активности врага не зафиксировано.

Планы по форсированию Днепра у врага были и есть всегда, по крайней мере до того времени, пока Россия не проиграет эту войну,

– сказал спикер.

Он отметил, что в случае попыток переправы украинская артиллерия и беспилотники смогут уничтожить цели еще на этапе подготовки, поскольку враг будет как на ладони.

Ситуация на южном фронте

Братчук отметил, что на Запорожском направлении россияне продолжают штурмы, в частности в районе Каменского и Новоданиловки. В то же время из-за полностью разрушенной местности оккупанты не могут там закрепиться.

В районе Каменского – это серая зона. Там закрепиться россияне не могут, потому что все разрушено, и любое движение сразу накрывает кара небесная,

– сказал спикер.

Он добавил, что враг также пытался продвинуться в Гуляйпольском направлении, но эти действия не имели успеха. Авиационную составляющую россияне применяют активно, однако общая обстановка на юге контролируемая.