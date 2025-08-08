Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что ни одного российского военного в этом районе не было и не будет. Он отметил, что украинская артиллерия и беспилотники готовы уничтожить врага еще на подступах.
Есть ли угроза для района Корабел?
По словам Братчука, информационная активность врага вокруг Корабельного района имеет чисто пропагандистскую цель. Россия регулярно распространяет фейки о якобы присутствии своих диверсантов или формировании плацдарма в Херсоне.
Ни одного военнослужащего российской армии в Корабельном районе города Херсон не было и, уверен, не будет,
– сказал спикер.
Он добавил, что все вражеские попытки попасть в этот район уничтожаются еще на подступах, а контрдиверсионная работа продолжается на близлежащих островах.
Планы врага относительно переправы
Братчук отметил, что россияне традиционно не отказываются от замыслов форсировать Днепр. Подобные заявления появляются в информационном пространстве регулярно, хотя пока реальной активности врага не зафиксировано.
Планы по форсированию Днепра у врага были и есть всегда, по крайней мере до того времени, пока Россия не проиграет эту войну,
– сказал спикер.
Он отметил, что в случае попыток переправы украинская артиллерия и беспилотники смогут уничтожить цели еще на этапе подготовки, поскольку враг будет как на ладони.
Ситуация на южном фронте
Братчук отметил, что на Запорожском направлении россияне продолжают штурмы, в частности в районе Каменского и Новоданиловки. В то же время из-за полностью разрушенной местности оккупанты не могут там закрепиться.
В районе Каменского – это серая зона. Там закрепиться россияне не могут, потому что все разрушено, и любое движение сразу накрывает кара небесная,
– сказал спикер.
Он добавил, что враг также пытался продвинуться в Гуляйпольском направлении, но эти действия не имели успеха. Авиационную составляющую россияне применяют активно, однако общая обстановка на юге контролируемая.