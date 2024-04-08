В России горела уникальная "Катерина Великая": что известно о вражеском ледоколе

На ледоколе "Катерина Великая", который россияне считали своей "гордостью", 7 апреля вспыхнул пожар. Этот корабль находился на техническом обслуживании во Владивостоке.

Стоит отметить, что этот корабль сошел с верфи всего 3 года назад и имел действительно уникальные характеристики. Что известно о российском ледоколе “Катерина Великая” – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о "Катерине Великой"

По данным из открытых источников известно, что многофункциональное судно обеспечения "Катерина Великая", которое имеет усиленный ледовый класс Icebreaker 7, назначено флагманским судном в серии из четырех судов для нефтяной компании "Роснефть". Порт приписки этого судна – город Мурманск.

Это судно имеет размеры 106 метров в длину и 22 метра в ширину. Этот корабль способен преодолевать толщину льда до 2,5 метров и имеет водоизмещение 5 100 тонн. Он имеет мощность 7,5 МВт и 11 МВт на валах, что позволяет ему выполнять сложные задачи в Арктике.



Судно "Катерина Великая" было "гордостью" россиян / Фото российских СМИ

Судно построили на судостроительном комплексе "Звезда" и его спроектировали для ряда задач в Арктике.

В частности, судно было предназначено для:

неограниченного района плавания;

перевозки грузов к морским объектам;

ледокольных операций;

контроля ледовой обстановки; спасения; борьбы с внешними пожарами;

сопровождения; ликвидации разливов нефти; буксировки самоподъемных платформ и других крупных объектов;

перевозки контейнеров.

Корабль также может выполнять функции судно-сопровождения, участвовать в ликвидации разлива нефтепродуктов и бороться с внешними пожарами. Этот корабль был специально создан для перевозки больших грузов через Арктические льды и северные территории России.

Одной из особенностей этого судна является наличие сверхманевренных винто-рулевых колонок высокого ледового класса, благодаря которым корабль может развернуться на месте.

Стоит отметить "Катерина Великая" была спущена на воду в декабре 2020 года. Это событие происходило с пафосом и торжествами, в присутствии российского диктатора Владимира Путина.

На ледоколе "Катерина Великая" вспыхнул пожар