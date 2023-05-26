Украинский дрон атаковал российский корабль "Иван Хурс": опубликовали видеодоказательство удара

В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент поражения российского разведывательного корабля "Иван Хурс" украинским морским дроном в акватории Черного моря.

Видео СМИ получили от источников в военных кругах. Как минимум один украинский морской беспилотник смог вплотную приблизиться к цели

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Разведывательный корабль Черноморского флота России "Иван Хурс" был атакован в 74 километрах к северу от пролива Босфор.

Момент поражения российского корабля "Иван Хурс": видео

В России признали атаку

24 мая в минобороны страны-агрессора заявили, что неподалеку от пролива Босфор три украинских надводных дрона атаковали "Иван Хурс". При этом заявлялось, что их все уничтожили, а корабль вроде бы не пострадал.

Однако уже на следующий день в сети опубликовали видео, на котором один из беспилотников вплотную приблизился к кораблю.

Итак, "Иван Хурс" получил повреждение и его экстренно ремонтируют. Сообщали, что на это уйдет минимум полгода. Более того, несколько членов его экипажа получили ранения.

Оккупанты даже перекрывали движение на Крымском мосту под предлогом "ученый", а в Черное море срочно выпустили фрегат "Адмирал Макаров" с 8 "Калибрами".