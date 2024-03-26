Пораженное разведоборудование: в ВМС подтвердили атаку на "Иван Хурс" и рассказали детали

ВСУ 24 марта нанесли успешные удары по Черноморскому флоту. По подтвержденной информации, кроме БДК "Ямал" и "Азов", поврежден был и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Об этом сообщил представитель Военно-морской сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Кроме того, украинские защитники также поразили ракетой "Нептун" корабль "Константин Ольшанский", передает 24 Канал.

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"Иван Хурс" также повредили во время удара

Плетенчук сообщил, что по уточненной информации два больших десантных корабля "Ямал" и "Азов" были повреждены. В ВМС отметили, что оба судна были на ремонте – "Ямал" оккупанты как раз завершили ремонтировать, а "Азов" – был на стадии ремонта.

Во время атаки задело и разведывательный корабль "Иван Хурс". Как сообщил Плетенчук – поражено разведывательное оборудование.

Что касается "Ивана Хуста", здесь можем подтвердить поражение разведывательного оборудования в кормовой части корабля. Фактически, сейчас он не в боеготовности, выполнять задачи по назначению не может,

– сообщил Плетенчук.

"Константин Ольшанский" тоже не в строю

Плетенчук добавил, что корабль "Константин Ольшанский" также был поражен во время атаки ВСУ. По судну нанесли удар ракетой "Нептун" и сейчас он не в строю.

В ВМС сообщили, что в течение 9 лет оккупанты разграбляли украинский корабль, который захватили во время аннексии Крыма. Однако, Черноморский флот продолжал терять большие десантные корабли, поэтому враг решил восстановить БДК "Константин Ольшанский" и представить его российскому обществу как восстановленный "Минск" или "Оленегорский горняк".

БДК "Ямал" получил критические повреждения

Силы обороны 24 марта успешно атаковали большие десантные корабли "Ямал" и "Азов". Как сообщили в разведке, повреждения судна "Ямал" оказались критическими.

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" имеет критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт. Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте

– отметили в разведке.

Поразить корабли Черноморского флота удалось, когда они находились на территории 13-го судоремонтного завода Черноморского флота России в Севастополе.